''Новый гендиректор'': Илон Маск отдал своей собаке место руководителя Twitter. Фото

Основатель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который также недавно стал генеральным директором Twitter, нашел себе замену. Он назначил на место руководителя соцсети своего пса породы сиба-ину по кличке Флоки.

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На личной странице в Twitter Маск разместил фотографии собаки на ее новом рабочем месте – в кресле гендиректора платформы. Стоит отметить, что не все интернет-пользователи сразу поняли, шутит миллиардер или нет.

На кадрах Флоки позирует в черном гольфе с надписью "СЕО" за рабочим столом с документами и крошечным ноутбуком.

На других снимках пес также примерял строгий костюм и круглые очки, а бумаг на его столе стало значительно больше.

"Новый генеральный директор Twitter потрясающий", "Он отлично разбирается в цифрах!", "И имеет стиль", – оставил подписи под разными снимками Флоки его хозяин.

Одни комментаторы обвинили Маска, который действительно должен в скором времени покинуть свой пост гендиректора Twitter по решению пользователей платформы, в неуместной шутке и эксцентричном поведение. А другие умилились уморительными кадрами очаровательного животного.

Отметим, Флоки – питомец Маска с сентября 2021 года. Он завел собаку именно этой породы, поскольку сиба-ину стал лицом криптовалюты Dogecoin.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск пообещал, что проведет "амнистию" заблокированных аккаунтов Twitter. Это решение было принято по итогам проведенного им опроса.

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