На одном из пляжей к отдыхающим вторглось стадо кабанов. Курьезное видео
На одном из пляжей засняли, как посреди отдыхающих пробежалось стадо кабанов. Среди них были двое взрослых животных, остальные были еще детенышами.
Курьезные кадры на своей странице в Facebook опубликовала жительница Германии, которая, видимо, отдыхала на море. При этом она не уточнила, в какой именно стране это произошло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"А тем временем на море…", – прокомментировала она ролик.
На кадрах видно, как двое взрослых скабанов вместе со своими детенышами бегут посреди пляжа. Животных совсем не смущает, что вокруг них много отдыхающих. Туристы с любопытством наблюдали за происходящим, некоторые снимали на видео.
(Видео – Facebook Wiktoria Doroguscz)
Напомним, что 3 апреля в центре Киева заметили свинью, которую выгуливала хозяйка. Владелица вывела своего питомца на прогулку по самым замечательным улицам центра города – Богдана Хмельницкого, Владимирской.
Животное, несмотря на теплую погоду одели в вязаную кофточку. Свинья была на поводке и бегала за хозяйкой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали оптическую иллюзию на фото пляжа и белого паруса, который при первом взгляде напоминает кнопку воспроизведения.