Мужчина на свадьбе забросал гостей деньгами. Видео

В сети опубликовали ролик, на котором видно, как на свадьбе вместо традиционного бросания букета невесты вышел "денежный человек". Он шел по дорожке под хип-хоп музыку.

Бородатый мужчина появился впереди невесты и бросал долларовые купюры в гостей. Соответствующее видео разместили на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Кому нужен букет, когда у тебя есть мужчина с деньгами", – подписали ролик в сети.

Отмечается, что брошенные деньги на самом деле были настоящие, и это многих вдохновило взять за идею на собственные свадьбы.

Видео дня

Гости, смотревшие это шоу, были удивлены. Многие из них смеялись, а также снимали действия на свои телефоны. Видео с моментом стало вирусным в сети. Его посмотрели более 13 млн раз и поставили 2,5 млн лайков.

Напомним, видеооператор на свадьбе случайно назвал невесту именем бывшей ее жениха. Момент неловкого курьеза попал на видео. Оно набрало более 687 тысяч лайков.

Ранее в США родители трехлетней Эллы Пулицци и пятилетнего Салливана Терри устроили детям свадебную фотосессию, снимки которой стали хитом соцсетей. Малыши всего лишь дружат, однако пользователи сети остались поражены тем, насколько детям удалось передать атмосферу и настоящие эмоции любви на камеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете набирает популярность видео со свадьбы дальнобойщика в Татарстане, на котором жених приехал забрать невесту на кортеже из белых грузовиков.