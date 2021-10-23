Мопс из TikTok предсказал, каким будет день, и стал звездой сети. Вирусное видео

Американец по имени Джонатан Грациано разместил видео в социальной сети TikTok про свою собаку породы мопс, которая якобы предсказывает, как сложится у его хозяина день. По его словам, 13-летний Нудл (так зовут питомца Джонотана) может являться отличной альтернативой гороскопам.

Соответствующее видео он опубликовал в своем аккаунте в TikTok. "Добро пожаловать в очередной раунд игры, в которой мы узнаем, есть ли у моего 13-летнего мопса силы проснуться", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что на аккаунт Джонатана подписаны более 2 миллионов людей, которые ждут новых предсказаний.

Подписчики внимательно следят за тем, как хозяин пса приподнимает его и ставит, а затем отпускает. Если же Нудл устоял, то вероятнее всего день Джонатана пройдет активно, а в случае падения – мужчине стоит сделать себе выходной.

Видео дня

К слову, Джонатан завел мопса еще в 2017 году и с тех пор стал проводить ритуал. Он настаивает, что Нудл делал так с тех пор, как его приютили. Только когда Джонатан, по его мнению, удостоверился в правдивости своих действий, он поделился им в сети.

"Он делал это не потому что физически не мог стоять, это был его выбор. Мы сразу поняли, что если он не хочет делать что‑то, то воспользуется этим приемом", – рассказывает хозяин.

Отметим, что видео набрало больше 7 миллионов просмотров, 70 тысяч лайков, почти 730 комментариев и 6,8 тысячи репостов.

Кроме того, Нудл вдохновил многих пользователей TikTok на создание подобных видеороликов, в которых они комментируют новое увлечение и делятся своими впечатлениями.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети стало популярным видео с собакой, которого хозяева посадили на диету. Когда псу насыпали в мисочку небольшую порцию корма, тот эмоционально отреагировал. Видео можно посмотреть по ссылке тут.