Кот Бендер призвал туристов посетить Украину. Вирусное видео

В сети завирусилось забавное видео с известным котом Бендером, призывающим туристов приехать в Украину. Под мяуканье животного подставили причины посетить страну, наиболее привлекающие иностранцев.

Патриотический ролик выложили на официальную страницу государства в Instagram, однако позже он появился и в профиле котика в TikTok. Хозяин животного оценил то, что его любимца привлекают к туристическому бизнесу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бендера начали использовать для приглашения туристов. Сначала на билбордах в Туле, а теперь в Украине. Куда еще будет звать Бендер?", – написал владелец животного.

Видео дня

Напомним, что три дня назад кота заметили на билборде российской Тулы, где он рекламировал город.

Украинцы решили не отставать и привлекли Бендера к рекламной кампании, создав забавное видео.

На нем звезда тиктока говорит с иностранцами, выдавая себя за туриста.

"Приехал в Украину на выходные. Здесь так красиво. Море, горы. И вкусная еда. Дайте мне еще борща. Деруны, вареники. Я останусь здесь навсегда", – промяукал кот.

Пользователям так понравился видеоролик, что они забросали его сотнями благодарных и смешных отзывов. "Я думал он посреди видео заговорит по украински", "Срочно наденьте на него вышиванку", "Так и есть, кот не лжет", "Ждем вас в Украине", – написали комментаторы.

Напомним, что Бендер стал известен в сети благодаря своему упорному мяуканью и жалостливому взгляду. Больше видеожаб с котом можно найти в материале.