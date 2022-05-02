Кэти Перри в костюме русалки Ариэль упала со стула в эфире American Idol. Видео

С популярной американской певицей Кэти Перри случился курьезный случай. Она упала со стула в эфире вокального телешоу ​​American Idol на телеканале FOX.

Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале программы. Звезда была одета в костюм русалки Ариэль (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как пишет Daily Mail, 37-летней исполнительнице было трудно передвигаться в таком наряде. Поэтому участники шоу ей помогали добраться к своему месту за судейским столом. Перри подвезли на инвалидной коляске и посадили на стул. Однако она внезапно упала, показав публике "рыбий хвост", чем рассмешила присутствующих.

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После того, как звезду подняли и усадили обратно в кресло, в заде разразились возгласы" "Кэти! Кэти! Кэти!". Сама артистка сказала, что с ней все в порядке.

Отметим, Перри является судьей American Idol с 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Перри на своем концерте в Лас-Вегасе удивила публику костюмом, к которому были прикреплены консервные банки с пивом. Она буквально нацедила напиток из бюстгальтера в бокал.