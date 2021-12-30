Кэти Перри нацедила пиво из груди в платье из пивных банок. Видео

Популярная американская певица Кэти Перри на своем концерте в Лас-Вегасе удивила поклонников костюмом, к которому были прикреплены консервные банки с пивом. Знаменитость буквально нацедила напиток из бюстгальтера в бокал.

Вскоре певица выпила пиво и продолжила петь, пишет Daily Mail. Поклонники остались в восторге от действий Кэти Перри, судя по крикам и возгласам в зале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, как певица села н сцене рядом с огромной маской, которая "разговаривала" с ней. Перри решила выпить, открутила крышку от банки, которая была прикреплена на груди и налила в бокал из бюстгальтера пиво. И сразу же выпила его.

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Отметим, что наряд певицы был достаточно откровенным. Она надела серебряное металлическое мини-платье, покрытое пивными банками. Певица представила поклонникам свой последний сингл When I'm Gone.

К слову, вся сцена представляла собой большую помятую жестяную банку.

Отмечается, что до конца марта 2022 года, Кэти Перри планирует провести 32 концерта в разных городах Америки. Она хочет собрать не менее 168 миллионов долларов.

Коротко о знаменитости:

Кэти Перри – 37-летняя американская певица, композитор, автор песен, актриса. Родом из Санта-Барбары, Калифорния (США). В 2016 году начала встречаться с актером Орландо Блумом, а в 2020 году родила от него девочку Дейзи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кэти Перри неожиданно отказалась от блонда и перекрасила волосы в темный цвет.