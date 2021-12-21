Рапунцель из Австралии назвала две распространенные ошибки при мытье волос. Вирусное видео

Австралийский блогер, которую прозвали Рапунцель из-за ее длинных и густых волос, показала подписчикам, как можно решить проблему с чрезмерным количеством жира на волосах. Девушка назвала две распространенные ошибки, которые часто допускают в ванной комнате.

Автор познавательного видео сняла пошаговую инструкцию, где на собственной голове показала правильное использование шампуня и кондиционера. Ролик она выложила на свою страницу в TikTok (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Прежде всего, австралийская Рапунцель советует не наносить моющее средство для волос сразу на корни. Она рекомендует растереть его в руках, чтобы мытье было эффективнее, а продукта хватило на охват большей части головы.

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После повторения такой манипуляцию дважды, можно переходить ко второму шагу.

Обычно кондиционер используют сразу после того, как смывают шампунь, однако блогер сначала тщательно выжимает волосы, чтобы избавиться от лишней воды. Жидкость на прядях может помешать маскам и кондиционерам впитаться.

"Иначе вы потратите кондиционер напрасно. Я наношу свой на волосы и оставляю как минимум на три минуты", – написала обладательница роскошной шевелюры.

Отметим, что на блог Рапунцель подписаны почти миллион пользователей, которым интересны секреты и лайфхаки по уходу за волосами. Ее видео набирают от нескольких сотен тысяч до миллионов просмотров, а также тысячи благодарных отзывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой блогер Изабелла Кейт показала, как с помощью расчески можно легко завить красивые кудри.