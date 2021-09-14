Коляски для выгула и костюмы: англичанка тратит по 4 тысячи фунтов в год на своих голубей. Фото

23-летняя Мэгги Джонсон из Линкольншира, Англия тратит по 4 000 фунтов стерлингов ежегодно для ухода за домашними голубями. Женщина шьет им одежду, покупает специальные коляски и другие аксессуары.

Об этом сообщает издание Daily Star, отмечая, что у птиц есть даже отдельная комната. Такое увлечение у Мэгги появилось после того, как она спасла своих первых питомцев – Ская и Лося, выпавших из гнезда. Позже женщина приютила еще двоих – Кли и Сноуи.

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Англичанка вынуждена была кормить их из трубочки, пока они не стали ручными. После этого она выделила им отдельную комнату и занялась ее обустройством.

Сейчас у голубей есть мягкие спальные места, гардероб, коляски для выгула и поводки. Их одежда создавалась для того, чтобы они не опорожнялись на мебель. Один такой костюм стоит от 25 до 30 фунтов, а их у птиц аж 17.

Мэгги празднует дни рождения своих подопечных и дарит им подарки. Она не выпускает их на волю, поскольку каждая птица имеет проблемы со здоровьем и не сможет выжить на воле. Однако, женщина рассказывает, что они сами не хотят улетать от нее и послушно сидят на плече.

Несмотря на злобные комментарии о том, что голуби разносят болезни и похожи на "крыс с крыльями", владелица Ская, Лося, Кли и Сноуи убеждена, что им нужно дать шанс на хорошую жизнь.

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