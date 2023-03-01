Этот самолет разведка планировала угнать: актер ''Квартала'' показал ''виновного'' во взрыве на аэропорту в Мачулищах

Украинский юморист студии "Квартал 95" Юрий Великий записал новую пародию, которую в этот раз посвятил взрывам на военном аэродроме "Мачулищи", в результате которых был поврежден российский самолет А-50 с системой ДРЛО. Комик перевоплотился в одного из своих известных персонажей – дядю Сирожу – якобы ответственного за подрыв самолета.

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За сутки ролик на YouTube посмотрело около 600 тысяч пользователей. Актер предстал в образе украинского дедушки, к которому в гараж пришли военные после инцидента в Мачулищах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала дядя Сирожа делал вид, что не понимает, о каких взрывах с ним хотят поговорить. Он упорно уверял, что не имеет родственников и друзей, которые жили бы в Беларуси и помогли ему.

Даже когда голос за кадром обратил внимание, что в руках лирического героя пародии лежит пульт от дрона, он не согласился и назвал его "пультом от телевизора".

Не получив четкого ответа от мужчины, голос, принадлежавший военному, попросил его в следующий раз согласовывать свои планы с Главным управлением разведки, поскольку самолет А-50 они якобы планировали угнать для своих целей. Только после этого дядя Сирожа проговорился.

"Да вы что? Я же еще куму говорил: "Давай его угоним". А он: "Да нет. Я водительские права дома забыл". Ай! Короче, я так понимаю, нужен такой же самолет, но без повреждений? Нет вопросов. Поеду на несколько дней на отдых к сестре в Приднестровье", – закончил актер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Великий перевоплотился в бабушек из "отряда Путина", чтобы накричать на президента США Джо Байдена за визит в Киев. Комик от имени пенсионерок отругал американского лидера за то, что он не попросил у россиян разрешения.

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