'Это молоток для гномов или тампон?'. Фото внутриматочной спирали озадачило мужчин

В сети опубликовали снимок внутриматочной спирали, который озадачил большинство мужчин. Автор поста попросила сильную половину человечества определить, что это за предмет, однако никто не смог разгадать.

Соответствующее фото разместила девушка под ником aimu в Twitter. "Так, как вы, мальчики, знаете все, то что это?", – написала она (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном снимке изображено маленькое медное устройство – внутриматочная спираль, которая лежит на ладони у девушки.

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Мужчины принялись отвечать в комментариях на вопрос, и некоторые ответы изрядно рассмешили сеть.

"Палка для муравьев", "Отбойный молоток для гномов", "Устройство Apple с сим-картой", "Явно логотип Tesla", "Я так устал от попыток Tesla привлечь внимание этой вирусной маркетинговой чепухой", "Миниатюрный тампон", "Бамбуковый вертолет", "Ручка", – пишут люди.

Вскоре автор поста вмешалась в дискуссию мужчин в комментариях и прояснила ситуацию.

"Внутриматочная спираль, которую вводит в матку врач или медсестра. Она высвобождает медь, чтобы предотвратить беременность, и защищает от беременности на срок от 5 до 10 лет. Иногда его называют "катушка", "медная спираль" или "медная ВМС", – написала девушка.

Справка.

Спираль ВМС — это внутриматочный контрацептив, представляющий собой небольшое приспособление из пластика с медью, которое вводится медицинским работником, и остается в матке от трех до десяти лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что девушка сфотографировалась с чашкой кофе и заставила пользователей сети покраснеть, а кого-то просто рассмешила. Все потому, что она попала в оптическую иллюзию, позируя над зеркальным столом.