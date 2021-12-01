'Это мама и дочь?' Блогер шокировала своим видом до и после макияжа. Вирусное видео

Американка по имени Хлои Фонтейн шокировала своих подписчиков невероятным преобразованием с помощью макияжа. Женщина показала, как благодаря мейкапу перевоплотилась в молодую девушку.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram и TikTok. Ее короткие видео просматривают сотни миллионов раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сила макияжа", – коротко написала Хлои, продемонстрировав, как она выглядит без макияжа и с ним.

Видео дня

Отметим, что без мейкапа Фонтейн выглядит значительно старше, чем с ним в следующем кадре.

Также блогер сняла и разместила еще один похожий ролик, в описании которого написала, что обещает рассказать свои секреты красоты.

"Когда у меня будет миллион подписчиков, я расскажу все свои секреты красоты. Да мы один и тот же человек", – написала американка.

Подобных коротких видео в профиле Хлои достаточно много. Последний ролик посмотрели почти 95 миллионов пользователей сети. Многие уверены, что на кадрах две разные женщины – мама и дочка. Однако, Хлои уверяет, что это один и тот же человек.

"Как ты избавилась от челюстей?", "Это твоя мама?", "Я не верю", "Мать и дочь?", "Напишите книгу про хороший макияж", "Может это фильтр старения, который мы все знали, но забыли", – пишут люди.

Также в сети предполагают, что у Хлои есть сестра, которая сильно похожа не нее.

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