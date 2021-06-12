Эти домашние животные богаче любого из нас: кто унаследовал целое состояние от хозяев. Фото

Состоятельные люди часто заводят домашних животных, которые становятся членами их семьи. После смерти миллионеров, питомцы продолжают вести аристократический образ жизни.

Звездные хозяева оставляют свои миллионные состояния животным. OBOZREVATEL собрал любимцев-олигархов, которые даже не подозревают насколько они богаты.

Шимпанзе Пузыри был воспитанником Майкла Джексона. Еще за долго до своей смерти, певец завещал ему 2 млн долларов. Пузыри сейчас живет во Флоридском заповеднике.

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В 1992 году немецкая графиня Карлотта Либенштейн завещала свое огромное богатство любимой овчарке по имени Гюнтер III. Наследие собачки в то время составляло 65 млн долларов. Через несколько лет пес умер, а его состояние перешло к сыну Гюнтера IV.

Шимпанзе Калу живет в роскошном имении в Кейптауне. Патрисия О'Нил любила животных и завещала им все капиталы, но больше всего досталось Калу – 70 млн долларов. А вот мужу миллионер не оставила ничего.

Любимец Блэки был воспитанником одинокого британца Бена Реа. Мужчина продавал антиквариат, а после смерти оставил котику почти 10 млн долларов.

Телеведущая Опра Уинфри очень любит собак. Когда звезда умрет, она оставит большую часть имения собачкам. Их наследство оценивается в 30 млн долларов.

Американка Гейл Познер оставила после себя огромное состояние, большую часть которого унаследовала любимая собака Кончита. Ее наследство составляет 11 млн долларов.

Бездомный кот Томмазо, которого подобрала бизнесвумен Мария Ассунта, получил почти 12 млн долларов наследства. Однако сам пушистик прожил всего пять лет после смерти женщины.

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