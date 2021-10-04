Девушка озадачила сеть волосами между ног. Фото оптической иллюзии

Азиатка хотела красиво сфотографироваться с чашкой кофе, но вместо этого заставила пользователей сети покраснеть, а кого-то просто рассмешила. Люди не сразу догадались, что модель позировала над зеркальным столом.

Вместо этого им показалось, что на фото младенец, цыпленок или женщина без белья. Соответствующий кадр опубликовали на сайте Reddit (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В подписи к нему автор отметил, что у девушки красивые волосы, намекая на то, что в отражении они будто бы находятся между ее ног.

На снимке девушка в белом костюме двумя руками держит чашку кофе над зеркальным столом. Однако из-за неудачного ракурса людям показалось, что азиатка сфотографировалась без белья согнув ноги.

Видео дня

Оптическая иллюзия привела в недоумение пользователей сети, а кого-то вовсе рассмешила.

"Лол, крошечные ноги младенца. Напомнила Дэдпула","Это заняло у меня минуту, чтобы понять", "Она похожа на половину готового цыплёнка", "На мгновение мне показалось, что изображен ребенок", "Пришлось увеличить масштаб, чтобы понять", "Это беременная женщина с поднятыми коленями и опирающимися на них локтями, которая не носит нижнего белья и ведет себя "совершенно естественно". Что в этом непонятного?", "Это горячий кадр", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что женщина хотела сфотографироваться с ребенком на пляже, а вместо этого рассмешила сеть снимком, на котором она кормит своего малыша.