В сети стало вирусным видео со старым котом, катающемся на лифте

Блогер из Новой Зеландии Лиам Томпсон построил лифт для своего старого кота по кличке Фродо. У 20-летнего питомца больные лапы, поэтому он не в состоянии самостоятельно залезть на крышу, где так любит проводить время в солнечную погоду.

Лиам поделился с подписчиками процессом создания передвижной конструкции для кота на своем YouTube-канале. Ролик собрал около полтора миллиона просмотров и тысячи восхищенных комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Блогер объяснил, что его любимчик стал не таким подвижным, как прежде, но он все еще любит нежиться под солнечными лучами на крыше дома. Чтобы облегчить Фродо задачу, он своими руками сделал лифт с электрическим подъемником.

На протяжении четырех дней он сооружал механизм для "доставки" кота наверх. Блогер использовал рельсы для раздвижных дверей и фанеру. После шлифовки и сбора материалов он проверил надежность прибора на мягкой игрушке - работает!

Теперь Фродо может заниматься любимым делом, несмотря на больные лапы.

Как писал OBOZREVATEL, в социальной сети TikTok получил популярность грустный толстый кот по кличке Миша. Животное покорило пользователей своим задумчивым взглядом и стало мемом.