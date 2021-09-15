Бигль проглотил 9 носков, но не подобрал ни одному пару. Фото

В Ирландии щенка бигля по имени Бо съел девять носков. Об этом Люси Элиот, хозяйка пострадавшего животного, рассказала Daily Star.

Оказалось, что пес далеко не впервые пообедал носками. Когда девушка увидела, что Бо проглотил ее носков, то отвела его к ветеринару. Врач провел ультразвуковую диагностику и сообщил, что в желудке животного их как минимум 9 (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

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Было проведено немедленное обследование собаки, ведь ветеринары боялись, что он мог повредить кишечник. Когда стало понятно, что операция не нужна, Бо дали препарат, который вызывает тошноту, и носки вышли из него естественным путем.

Оказалось, что щенок не подобрал пару ни одному носку – они все оказались разными. Сейчас с биглем все хорошо, а его хозяева говорят, что тщательно следить за рационом своего любимца.

"У Бо все хорошо. Он не пострадал после такого испытания благодаря быстрым действиям врачей и своевременной реакции Люси", – пишет на своей странице ветеринарная клиника Vets4Pets.

Собаки породы бигль очень выносливы, поскольку имеют охотничье прошлое. Врачи заверили, что такой неприятный инцидент не скажется на его дальнейшем развитии.

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