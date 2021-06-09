Анекдоты дня: приколы и мемы за 9 июня
Субботник – это день, когда те, кто не сорит, убирают за теми, кто сорит. Бесплатно.
Актуальные приколы, анекдоты, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 9 июня.Анекдоты дня
– Розочка, пусть твой жених побольше денег потратит на вашу свадьбу.
– Зачем?
– Чтобы ему жаль было с тобой разводиться.
***
– Сарочка, а ты мне изменяла мысленно?
– Отвечаю честно, положа руку на сердце: мысленно – никогда.
***
Молодой отец приходит к педиатру:
– Доктор, наш малыш теряет в весе, а жена уехала. Я с ним и гуляю, и массажи делаю, и ванны, и гимнастику...
– А чем вы его кормите?
– Тьфу ты, так и знал, что что-нибудь забуду!
***
– Пап, я боюсь, что меня никто не возьмет замуж.
– Не переживай. Возьмешь у мамы зелье, подсыпьте кому-нибудь – и он твой.
– А у нее есть такое зелье?
– Очевидно. Сколько ни смотрю на нее, другой причины нашего брака не вижу.
***
– А зачем женщины утром брызгают чем-то из баллончиков себе на голову?
– Это они так тараканов травят.
***
Просыпаюсь утром – и так хочется чего-то хорошего, светлого... нефильтрованного.
***
Объявление: "Утерян кошелек с зарплатой! Убедительная просьба к нашедшему – не смеяться".
***
Мужчина в библиотеке:
– Есть ли у вас книга "Мужчина – повелитель женщин"?
– Фантастика у нас на втором этаже.
***
– Папа, на стоянке было несколько машин, но сосулька упала именно на мою!
– Ничего странного! Двадцать лет назад твоя мама была на вечеринке одна, а нас пятеро. Но проснулся с ней именно я!
***
На студенческой свадьбе:
– А что это невеста не ест, не пьет?
– А она не сбрасывалась...
***
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