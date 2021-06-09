Анекдоты дня: приколы и мемы за 9 июня

Субботник – это день, когда те, кто не сорит, убирают за теми, кто сорит. Бесплатно.

Актуальные приколы, анекдоты, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 9 июня.

– Розочка, пусть твой жених побольше денег потратит на вашу свадьбу.

– Зачем?

– Чтобы ему жаль было с тобой разводиться.

***

– Сарочка, а ты мне изменяла мысленно?

Видео дня

– Отвечаю честно, положа руку на сердце: мысленно – никогда.

***

Молодой отец приходит к педиатру:

– Доктор, наш малыш теряет в весе, а жена уехала. Я с ним и гуляю, и массажи делаю, и ванны, и гимнастику...

– А чем вы его кормите?

– Тьфу ты, так и знал, что что-нибудь забуду!

***

– Пап, я боюсь, что меня никто не возьмет замуж.

– Не переживай. Возьмешь у мамы зелье, подсыпьте кому-нибудь – и он твой.

– А у нее есть такое зелье?

– Очевидно. Сколько ни смотрю на нее, другой причины нашего брака не вижу.

***

– А зачем женщины утром брызгают чем-то из баллончиков себе на голову?

– Это они так тараканов травят.

***

Просыпаюсь утром – и так хочется чего-то хорошего, светлого... нефильтрованного.

***

Объявление: "Утерян кошелек с зарплатой! Убедительная просьба к нашедшему – не смеяться".

***

Мужчина в библиотеке:

– Есть ли у вас книга "Мужчина – повелитель женщин"?

– Фантастика у нас на втором этаже.

***

– Папа, на стоянке было несколько машин, но сосулька упала именно на мою!

– Ничего странного! Двадцать лет назад твоя мама была на вечеринке одна, а нас пятеро. Но проснулся с ней именно я!

***

На студенческой свадьбе:

– А что это невеста не ест, не пьет?

– А она не сбрасывалась...

***

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 12 нелепых дизайнерских решениях, насмешивших пользователей сети. Авто в форме животных, необычные тапочки и странные рисунки на одежде ужасают своим видом.