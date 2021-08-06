Анекдоты дня: приколы и мемы за 6 августа
Увидев счет за коммунальные услуги, Василий на всякий случай подружился с местными бомжами.
Актуальные анекдоты, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 6 августа.Анекдоты и мемы дня
Муж – жене:
– Когда в следующий раз будешь называть свой возраст, помни, что между тобой и старшим сыном должна быть разница хотя бы в девять месяцев.
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На собеседовании:
– На какую зарплату вы рассчитываете?
– На "Вау, это все мне?!"
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– Алло, привет, сосед. Извини, что поздно. Моей жены что-то долго нет. Она к тебе случайно не заходила?
– Сейчас спрошу. Оксана, ты ко мне зашла случайно или целенаправленно?
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Нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое: как я каждый раз нахожу туда вход?
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Я, конечно, понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка. Но из тебя хоть компот вари!
***
– Вовочка, ты открываешь холодильник каждые пять минут. Что-то там меняется за это время?
– Да.
– И что же?
– Торта меньше становится.
***
– Почему женщины предпочитают выбирать в мужья военных?
– Потому что те уже умеют готовить, штопать, заправлять постель, здоровы и приучены к командам.
***
Первокласснику дали 50 гривен.
– О, 50 гривен! Я богат!
Пятикласснику дали 50 гривен.
– О, 50 гривен. Хоть в McDonald's схожу.
Одиннадцатикласснику дали 50 гривен.
– 50 гривен. Разве это деньги?
Студенту дали 50 гривен.
– 50 гривен! Я богат!
***
– В чем разница между человеком и свиньей?
– Свинья не становится человеком, когда напьется.
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