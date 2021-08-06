Анекдоты дня: приколы и мемы за 6 августа

Увидев счет за коммунальные услуги, Василий на всякий случай подружился с местными бомжами.

Актуальные анекдоты, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 6 августа.

Муж – жене:

– Когда в следующий раз будешь называть свой возраст, помни, что между тобой и старшим сыном должна быть разница хотя бы в девять месяцев.

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Видео дня

На собеседовании:

– На какую зарплату вы рассчитываете?

– На "Вау, это все мне?!"

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– Алло, привет, сосед. Извини, что поздно. Моей жены что-то долго нет. Она к тебе случайно не заходила?

– Сейчас спрошу. Оксана, ты ко мне зашла случайно или целенаправленно?

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Нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое: как я каждый раз нахожу туда вход?

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Я, конечно, понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка. Но из тебя хоть компот вари!

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– Вовочка, ты открываешь холодильник каждые пять минут. Что-то там меняется за это время?

– Да.

– И что же?

– Торта меньше становится.

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– Почему женщины предпочитают выбирать в мужья военных?

– Потому что те уже умеют готовить, штопать, заправлять постель, здоровы и приучены к командам.

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Первокласснику дали 50 гривен.

– О, 50 гривен! Я богат!

Пятикласснику дали 50 гривен.

– О, 50 гривен. Хоть в McDonald's схожу.

Одиннадцатикласснику дали 50 гривен.

– 50 гривен. Разве это деньги?

Студенту дали 50 гривен.

– 50 гривен! Я богат!

***

– В чем разница между человеком и свиньей?

– Свинья не становится человеком, когда напьется.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская ведущая Леся Никитюк в рейтинге Instagram заняла второе место после президента Владимира Зеленского. Количество ее подписчиков превышает 3,7 миллиона.