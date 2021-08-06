Никитюк стала 'вторым человеком в стране' после Зеленского, – рейтинг Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк заняла второе место сразу после президента Владимира Зеленского в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Знаменитость поблагодарила своих подписчиков за активность.

Соответствующий пост звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Фанаты оставили под постом множество комментариев.

"Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я второй человек после президента. Черт побери, мне очень приятно! Спасибо, мои подписчики, вы у меня самые добрые в мире! А еще у вас никогда не будет проблем, потому что моя страница приносит удачу! Обнимаю", – прокомментировала рейтинг Никитюк.

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Пользователи сети сразу же стали засыпать комментариями телеведущую. Одни начали восхищаться Никитюк, а другие – пошутили по этому поводу.

"Но первая леди – Леся", "Леся, и что теперь? В президенты?", "Для нас вы первая. Только в президенты не идите", "Вау! Леся, поздравляю! Ты заслуживаешь это", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стройные формы в купальнике. Знаменитость стояла на фоне отеля, который якобы назвали в честь нее.