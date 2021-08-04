Анекдоты дня: приколы и мемы за 4 августа

Поймавшая золотую рыбку женщина попросила, чтобы у нее каждый год было по две норковые шубы. Рыбка подумала и превратила ее в норку.

Актуальные анекдоты, шутки, приколы и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 4 августа.

Возмущенная блондинка звонит в службу такси:

– Алло! Я уже полчаса жду ваш автомобиль апельсинового цвета!

– Девушка, вас уже полчаса ждет "Опель" синего цвета...

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Видео дня

Маленькой девочке подарили игрушечный набор врача. У кота началась новая жизнь с трудноизлечимыми болезнями.

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Мальчик, который пришел колядовать в еврейскую семью, ушел весь в долгах.

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Секрет долголетия прост. Но секрет есть секрет.

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Две блондинки смотрят детектив:

– Вот бы и мне получить лицензию на убийство!

– Но у тебя же есть водительские права!

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– Галя, что это у тебя губа так распухла?

– Да это пчела.

– А что же ты ее не смахнула?

– Не успела, отец лопатой ее прибил!

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Отец после выпускного:

– Ну, сынок, ты уже взрослый, можешь закурить!

– Спасибо, папа, но я уже года два как бросил...

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Судья спрашивает блондинку:

– Зачем вы отравили своих соседей?

– Продавец мне сказал, что тараканов надо травить вместе с соседями.

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Если жена спрашивает вас: "Ты меня любишь?" – помните, что утвердительный ответ будет платным.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о десяти знаменитостях маленького роста, которые с экрана кажутся зрителям топ-моделями. Эти известные девушки считают невысокий рост своей изюминкой.