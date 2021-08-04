Анекдоты дня: приколы и мемы за 4 августа
Поймавшая золотую рыбку женщина попросила, чтобы у нее каждый год было по две норковые шубы. Рыбка подумала и превратила ее в норку.
Актуальные анекдоты, шутки, приколы и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 4 августа.Анекдоты и мемы дня
Возмущенная блондинка звонит в службу такси:
– Алло! Я уже полчаса жду ваш автомобиль апельсинового цвета!
– Девушка, вас уже полчаса ждет "Опель" синего цвета...
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Маленькой девочке подарили игрушечный набор врача. У кота началась новая жизнь с трудноизлечимыми болезнями.
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Мальчик, который пришел колядовать в еврейскую семью, ушел весь в долгах.
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Секрет долголетия прост. Но секрет есть секрет.
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Две блондинки смотрят детектив:
– Вот бы и мне получить лицензию на убийство!
– Но у тебя же есть водительские права!
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– Галя, что это у тебя губа так распухла?
– Да это пчела.
– А что же ты ее не смахнула?
– Не успела, отец лопатой ее прибил!
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Отец после выпускного:
– Ну, сынок, ты уже взрослый, можешь закурить!
– Спасибо, папа, но я уже года два как бросил...
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Судья спрашивает блондинку:
– Зачем вы отравили своих соседей?
– Продавец мне сказал, что тараканов надо травить вместе с соседями.
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Если жена спрашивает вас: "Ты меня любишь?" – помните, что утвердительный ответ будет платным.
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о десяти знаменитостях маленького роста, которые с экрана кажутся зрителям топ-моделями. Эти известные девушки считают невысокий рост своей изюминкой.