Анекдоты дня: приколы и мемы за 3 августа

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Актуальные анекдоты, приколы и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 3 августа.

Сара возвращается с базара:

– Фима, мне такого наговорили, такого...

– Сара, ну, сколько я тебе говорил: не ходи туда, где тебя все знают!

***

Видео дня

– В чем разница между холостым мужчиной и женатым?

– Холостой сам делает работу по дому, а женатого жена заставляет.

***

Он:

– Привет, животное!

Она:

– Что?!!

– Ну, я пока еще не определился, котик ты или зайка. Вот и решил обобщить.

***

Политика – грязное дело, поэтому чиновники все время что-то отмывают.

***

– А я налево без проблем хожу. Говорю жене, что поехал, например, на рыбалку. Она не против. Не знаю, почему.

– А ты скажи ей, что поехал на рыбалку, а сам вернись. И узнаешь, почему.

***

– Ты оказался не тем, чем я думала.

– А чем ты думала?..

***

– Вы слышали – сейчас преступники скачивают из интернета уголовные дела и учатся по ним.

– Ишь ты, какие умные!

– Умные скачивают только нераскрытые дела.

***

Жена говорит мужу:

– Зря мы с тобой ругали дочь за пирсинг. Теперь, с кольцом в носу, поднимать ее в школу стало гораздо проще.

***

– Пап, а правда, что шоу-бизнес – это когда соловей поет для свиней?

– Нет, сынок, шоу-бизнес – это когда свинья поет для баранов.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший офицер по охране вспомнил, как туристы из США не узнали королеву Елизавету II в замке Балморал. Они увидели ее величество в скромном наряде и стали спрашивать, живет ли она здесь и видела ли когда-нибудь королеву.