Анекдоты дня: приколы и мемы за 3 августа
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Актуальные анекдоты, приколы и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 3 августа.Анекдоты и мемы дня
Сара возвращается с базара:
– Фима, мне такого наговорили, такого...
– Сара, ну, сколько я тебе говорил: не ходи туда, где тебя все знают!
***
– В чем разница между холостым мужчиной и женатым?
– Холостой сам делает работу по дому, а женатого жена заставляет.
***
Он:
– Привет, животное!
Она:
– Что?!!
– Ну, я пока еще не определился, котик ты или зайка. Вот и решил обобщить.
***
Политика – грязное дело, поэтому чиновники все время что-то отмывают.
***
– А я налево без проблем хожу. Говорю жене, что поехал, например, на рыбалку. Она не против. Не знаю, почему.
– А ты скажи ей, что поехал на рыбалку, а сам вернись. И узнаешь, почему.
***
– Ты оказался не тем, чем я думала.
– А чем ты думала?..
***
– Вы слышали – сейчас преступники скачивают из интернета уголовные дела и учатся по ним.
– Ишь ты, какие умные!
– Умные скачивают только нераскрытые дела.
***
Жена говорит мужу:
– Зря мы с тобой ругали дочь за пирсинг. Теперь, с кольцом в носу, поднимать ее в школу стало гораздо проще.
***
– Пап, а правда, что шоу-бизнес – это когда соловей поет для свиней?
– Нет, сынок, шоу-бизнес – это когда свинья поет для баранов.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший офицер по охране вспомнил, как туристы из США не узнали королеву Елизавету II в замке Балморал. Они увидели ее величество в скромном наряде и стали спрашивать, живет ли она здесь и видела ли когда-нибудь королеву.