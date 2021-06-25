Анекдоты дня: приколы и мемы за 25 июня
Каждый порядочный одессит, находясь в гостях, должен помнить об этикете: вилки нужно прятать в левый карман, ложки – в правый.
Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 25 июня.Анекдоты и мемы дня
– Дорогой, а помнишь, как мы сыграли свадьбу?..
– По-моему, вничью.
***
Если загнать страуса в огород и часто пугать, можно перескопать весь участок.
***
Ночью, в темноте предметы теряют свои привычные очертания. Берешь стакан воды попить – а в руке уже почему-то бутерброд с колбасой.
***
– Ну, вы и паршивцы! Десять лет моей жизни убили, скоты!
– Мария Ивановна, вам не кажется, что это не лучшее пожелание для выпускников?
***
Приехали сегодня с женой забирать детей из села. Первым к нам навстречу выбежал счастливый, радостный дедушка.
***
Мама никак не запомнит PIN-код от телефона, папа носит с собой блокнот с номерами контактов и каждый раз набирает их, сверяясь с цифрами, бабушка светит телефоном на часы, чтобы узнать время...
У меня возникает вопрос: как случилось, что их поколение первым полетело в космос?
***
Британские ученые благодаря ряду экспериментов выяснили, что обезьяны быстрее находят связь между аудиокассетой и карандашом, чем люди, рожденные после 1995 года.
***
По крикам пациента анестезиолог понял, что опаздывает на операцию.
***
– Сегодня ты, наконец, не упрекнешь меня, что я плохо готовлю!
– Правда? А что сегодня на ужин?
– Ничего.
***
Ранее OBOZREVATEL публиковал десять фото оптических иллюзий, увидев которые, хочется проверить зрение: ракурс и перспектива способны обманывать наши глаза.