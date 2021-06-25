Анекдоты дня: приколы и мемы за 25 июня

Каждый порядочный одессит, находясь в гостях, должен помнить об этикете: вилки нужно прятать в левый карман, ложки – в правый.

Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 25 июня.

– Дорогой, а помнишь, как мы сыграли свадьбу?..

– По-моему, вничью.

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Если загнать страуса в огород и часто пугать, можно перескопать весь участок.

Видео дня

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Ночью, в темноте предметы теряют свои привычные очертания. Берешь стакан воды попить – а в руке уже почему-то бутерброд с колбасой.

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– Ну, вы и паршивцы! Десять лет моей жизни убили, скоты!

– Мария Ивановна, вам не кажется, что это не лучшее пожелание для выпускников?

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Приехали сегодня с женой забирать детей из села. Первым к нам навстречу выбежал счастливый, радостный дедушка.

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Мама никак не запомнит PIN-код от телефона, папа носит с собой блокнот с номерами контактов и каждый раз набирает их, сверяясь с цифрами, бабушка светит телефоном на часы, чтобы узнать время...

У меня возникает вопрос: как случилось, что их поколение первым полетело в космос?

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Британские ученые благодаря ряду экспериментов выяснили, что обезьяны быстрее находят связь между аудиокассетой и карандашом, чем люди, рожденные после 1995 года.

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По крикам пациента анестезиолог понял, что опаздывает на операцию.

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– Сегодня ты, наконец, не упрекнешь меня, что я плохо готовлю!

– Правда? А что сегодня на ужин?

– Ничего.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал десять фото оптических иллюзий, увидев которые, хочется проверить зрение: ракурс и перспектива способны обманывать наши глаза.