Анекдоты дня: приколы и мемы за 24 июня

Настоящая сила воли – это когда после шести часов вечера вы открываете холодильник, чтобы взять кефир и берете... только кефир!

Актуальные приколы, шутки, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 24 июня.

Когда мужчина любит женщину, тараканы в ее голове кажутся ему божьими коровками.

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Степан понял, что жена ему изменяет, когда обнаружил в шкафу табуретку и стопку разгаданных кроссвордов.

Видео дня

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– Пакет надо?

– Наклейки собираете?

– Баллы копите?

– Карта наша есть?

– Да ну вас! Просто продайте мне хлеб!

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– Мама, у меня для тебя есть хорошие новости.

– Вовочка, у тебя пять по математике?

– Я сказал хорошие новости, а не чудеса...

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Вы ничего не знаете о страхе, если у вас среди ночи не падала стоящая у изголовья кровати гитара.

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Все-таки хорошо, когда есть старший брат. Всегда знаешь, как будешь одет через пару лет.

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– Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?

– Полностью свободна!

– Тогда я бы на вашем месте сходил в спортзал.

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Девушка спрашивает у парня:

– Что это за завтрак такой странный – овсяная каша, овсяный кисель. У тебя что, любовь к Англии?

– У меня ипотека…

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В комплекте к острому языку должны идти или быстрые ноги, или сильные руки.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал серию фото котов, которых сняли в самый "неподходящий" момент: хозяева сфотографировали своих питомцев, когда те были "не в настроении".