Анекдоты дня: приколы и мемы за 24 июня
Настоящая сила воли – это когда после шести часов вечера вы открываете холодильник, чтобы взять кефир и берете... только кефир!
Актуальные приколы, шутки, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 24 июня.Анекдоты дня
Когда мужчина любит женщину, тараканы в ее голове кажутся ему божьими коровками.
***
Степан понял, что жена ему изменяет, когда обнаружил в шкафу табуретку и стопку разгаданных кроссвордов.
***
– Пакет надо?
– Наклейки собираете?
– Баллы копите?
– Карта наша есть?
– Да ну вас! Просто продайте мне хлеб!
***
– Мама, у меня для тебя есть хорошие новости.
– Вовочка, у тебя пять по математике?
– Я сказал хорошие новости, а не чудеса...
***
Вы ничего не знаете о страхе, если у вас среди ночи не падала стоящая у изголовья кровати гитара.
***
Все-таки хорошо, когда есть старший брат. Всегда знаешь, как будешь одет через пару лет.
***
– Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?
– Полностью свободна!
– Тогда я бы на вашем месте сходил в спортзал.
***
Девушка спрашивает у парня:
– Что это за завтрак такой странный – овсяная каша, овсяный кисель. У тебя что, любовь к Англии?
– У меня ипотека…
***
В комплекте к острому языку должны идти или быстрые ноги, или сильные руки.
***
Ранее OBOZREVATEL публиковал серию фото котов, которых сняли в самый "неподходящий" момент: хозяева сфотографировали своих питомцев, когда те были "не в настроении".