Анекдоты дня: приколы и мемы за 20 июля

Счастливый человек – это тот, кто, здороваясь, говорит "Доброе утро" абсолютно искренне. Даже если это утро понедельника.

Актуальные анекдоты, шутки, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 20 июля.

– Фима, какое счастье, ты наконец встретил девушку! Красивая? Надо жениться.

– Уже готовимся. Моя Циля подбирает музыку и украшения для зала.

– А ты какими вопросами занимаешься?

– Бытовыми – переписываю имущество на родителей.

***

Видео дня

– Изя, сегодня я сделаю тебя очень счастливым.

– Сара, мне тебя будет очень не хватать.

***

Николай Петрович так удачно припарковался у подъезда, что теперь, чтобы не потерять это место, уже две недели ходит пешком.

***

– Петрович, пить будешь?

– Нет! Завтра жена от тещи возвращается! А мне еще посуду надо за неделю перемыть, вещи постирать, пропылесосить, полы вымыть, убрать, мусор вынести, за квартиру заплатить, продуктов купить... Черт... А, наливай!

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Наташа была счастлива в браке в течение пятнадцати лет. На это у нее ушло пять мужчин.

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Малыш выругался матом. Мама схватилась за голову, бабушка – за сердце. И только папа гордо заявил: "А вы говорите, что сын совсем не видит отца дома!"

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Полезный совет. Если купить черную чашку, то из одного пакетика чая можно заварить неограниченное количество чашек!

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Пьяный тракторист увеличил посевные площади примерно на полсела.

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Знаете, почему стихи принято читать, стоя на табурете? Чтобы заскучавшие гости легким движением ноги могли закончить вечер поэзии!

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю американского ученого по имени Альберт Сейбин, который отказался заработать миллиарды на своейвакцине против полиомиелита, чтобы все страны мира смогли производить ее и вакцинировать детей.