Анекдоты дня: приколы и мемы за 2 августа

Жена спросила мужа, когда он уже купит ложку для обуви, и испортила себе сюрприз на день рождения.

Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 2 августа.

Зарплата Ильи Петровича попала в Книгу рекордов Гиннесса. Там он прятал ее от жены.

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Встречаются две планеты.

– Как твои дела?

– Не очень. На мне завелись люди. Все время что-то взрывают, жгут, бурят. Просто невыносимо!

Видео дня

– Ничего, потерпи немного. У меня тоже были, прошли.

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– Доктор, если вы вылечите меня от интернет-зависимости, я добавлю вас в друзья!

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Всегда здороваюсь с женами друзей. Прямо посреди переписки пишу: "Здорово, Катюх". Она потом будет читать и ей станет приятно.

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– Настоящий друг – это человек, который выскажет тебе все, чтo о тeбe думает, a всем скажет, что ты чудесный человек.

– А почему я должен верить, если он всем вокруг врет?

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У меня есть небольшое хозяйство: корова, пару свиней, овец, куры и еще там по мелочи. Подскажите, как наладить отношения с соседями снизу?

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– Как вы можете выгуливать собаку без намордника?

– Да жалко ее, болеет, скоро помрет, пусть хоть порадуется немного.

– И чем это она болеет?

– Бешенством.

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– Дорогой, ты не видел, куда я положила мои купоны на бесплатный солярий?

– Я раздал их бледным!

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При пожаре следует покинуть здание до того, как напишите об этом в Twitter!

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Муж Светы так сильно устает на работе, что не чувствует ни рук, ни ног, ни рог...

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Ранее OBOZREVATEL назвал шесть традиций родом из СССР, которые сегодня кажутся нам дикими. После распада Советского Союза большинство из них не прижились в обществе.