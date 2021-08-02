Анекдоты дня: приколы и мемы за 2 августа
Жена спросила мужа, когда он уже купит ложку для обуви, и испортила себе сюрприз на день рождения.
Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 2 августа.Анекдоты дня
Зарплата Ильи Петровича попала в Книгу рекордов Гиннесса. Там он прятал ее от жены.
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Встречаются две планеты.
– Как твои дела?
– Не очень. На мне завелись люди. Все время что-то взрывают, жгут, бурят. Просто невыносимо!
– Ничего, потерпи немного. У меня тоже были, прошли.
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– Доктор, если вы вылечите меня от интернет-зависимости, я добавлю вас в друзья!
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Всегда здороваюсь с женами друзей. Прямо посреди переписки пишу: "Здорово, Катюх". Она потом будет читать и ей станет приятно.
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– Настоящий друг – это человек, который выскажет тебе все, чтo о тeбe думает, a всем скажет, что ты чудесный человек.
– А почему я должен верить, если он всем вокруг врет?
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У меня есть небольшое хозяйство: корова, пару свиней, овец, куры и еще там по мелочи. Подскажите, как наладить отношения с соседями снизу?
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– Как вы можете выгуливать собаку без намордника?
– Да жалко ее, болеет, скоро помрет, пусть хоть порадуется немного.
– И чем это она болеет?
– Бешенством.
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– Дорогой, ты не видел, куда я положила мои купоны на бесплатный солярий?
– Я раздал их бледным!
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При пожаре следует покинуть здание до того, как напишите об этом в Twitter!
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Муж Светы так сильно устает на работе, что не чувствует ни рук, ни ног, ни рог...
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Ранее OBOZREVATEL назвал шесть традиций родом из СССР, которые сегодня кажутся нам дикими. После распада Советского Союза большинство из них не прижились в обществе.