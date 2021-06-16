Анекдоты дня: приколы и мемы за 16 июня
Соседи просто бесят. Не слушают музыку, не сверлят, не шумят, не пьянствуют. Такое ощущение, что сидят и подслушивают.
Подборка веселых анекдотов, приколов, шуток и мемов за 16 июня – далее в OBOZREVATEL.Анекдоты дня
Министерство здравоохранения предупреждает: доступным для граждан будет только лечебное голодание.
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– Давай пойдем простым логическим путем.
– Давай, наливай.
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Когда мне было 5 лет, я мечтала, чтобы мне было 20. Прошло 30 лет, а мечта осталась...
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Однолюб – это мужчина, который испортил жизнь только одной женщине.
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– Мама, я вчера играл в покер и теперь съезжаю с вашей квартиры.
– Прекрасная новость, сынок, поздравляю!
– Спасибо. Вы с папой тоже съезжаете.
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– Для решения какой комплексной проблемы в СССР создавали группу из таких специалистов: физик, математик, инженер, биолог, врач, экономист, архитектор, юрист, философ?
– Для уборки картофеля в колхозе.
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Вовочка приходит из школы и говорит отцу:
– Петя обозвал меня плохим словом.
– Каким?
– Ты мне не разрешаешь говорить плохие слова. Называй все, что знаешь, а я скажу, когда остановиться.
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Раньше я очень любил спать, потому что когда засыпаешь, то на восемь часов выпадаешь из реальности.
А теперь я очень люблю спать. Потому что когда засыпаешь, то на восемь часов выпадаешь из реальности.
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– Как же все вокруг достали с этим долларом, евро, экономикой! Поговорить больше не о чем? Лето на улице, жара, природа...
– Господин председатель Нацбанка, успокойтесь, пожалуйста, и сядьте на свое место.
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Ранее OBOZREVATEL публиковал 15 забавных фотографий, которые стоит увидеть каждому, кто хочет завести собаку. Не всегда домашние питомцы ведут себя так, как желают их хозяева.