Анекдоты дня: приколы и мемы за 16 июля

Мужчину задержали за незаконную вырубку леса и приговорили к пяти годам законной вырубки леса.

Актуальные анекдоты, шутки, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 16 июля.

Адвокат – подзащитному:

– У меня две новости: плохая и хорошая.

– Начните с плохой.

– Анализ пятен крови на месте преступления подтвердил, что это ваша кровь.

– А какая хорошая новость?

– Все показатели крови в норме.

***

Видео дня

Говорят, в аду каждый вечер нужно заправлять новый пододеяльник.

***

– С сегодняшнего дня все обязанности по дому делим поровну. Ребенка в колыбели тоже будем качать по очереди, – говорит жена мужу.

Ночью жена будит мужа:

– Яша, вставай, ребенок плачет.

– Ты качай свою половину, а моя пусть плачет.

***

Женщины, запомните: мужчина – как асфальт. Если его правильно уложить на подготовленную подушку, то он выдержит долгие годы нагрузок и эксплуатации.

***

– Наташа, что ты мне подаришь на Новый год?

– Себя.

– А, ну, конечно, год Кобылы!

***

Идет игра "Что? Где? Когда?".

– Как вы думаете, господин Друзь, жена вам изменяет?

– Думаю, что нет, господин ведущий!

– А теперь внимание на экран!..

***

Жена – мужу:

– Дорогой, мне приснилось, что уже наступила следующая суббота и ты подарил мне на день рождения кольцо с бриллиантом. Что бы это могло значить...

– Спокойно, дорогая, в субботу все узнаешь.

В субботу муж дарит жене коробочку. Взволнованная жена открывает ее и находит там... сонник.

***

Лекция по линейной алгебре. Преподаватель что-то пишет на доске. На "галерке" студенты играют в карты. Один из них сделал неправильный ход, а другой кричит на всю аудиторию:

– Ты что, с ума сошел?

Преподаватель:

– Спокойно! Сейчас все объясню.

***

Маленькая девочка спрашивает у старшего брата:

– Что такое любовь?

– Это когда ты каждый день крадешь из моего портфеля шоколад, а я продолжаю класть его в одно и то же место.

***

Ранее OBOZREVATEL назвал десять вещей, которые раздражали украинцев в 90-х годах. Тогда еще не было смартфонов, скоростного интернета и социальных сетей.