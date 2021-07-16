Анекдоты дня: приколы и мемы за 16 июля
Мужчину задержали за незаконную вырубку леса и приговорили к пяти годам законной вырубки леса.
Актуальные анекдоты, шутки, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 16 июля.Анекдоты дня
Адвокат – подзащитному:
– У меня две новости: плохая и хорошая.
– Начните с плохой.
– Анализ пятен крови на месте преступления подтвердил, что это ваша кровь.
– А какая хорошая новость?
– Все показатели крови в норме.
***
Говорят, в аду каждый вечер нужно заправлять новый пододеяльник.
***
– С сегодняшнего дня все обязанности по дому делим поровну. Ребенка в колыбели тоже будем качать по очереди, – говорит жена мужу.
Ночью жена будит мужа:
– Яша, вставай, ребенок плачет.
– Ты качай свою половину, а моя пусть плачет.
***
Женщины, запомните: мужчина – как асфальт. Если его правильно уложить на подготовленную подушку, то он выдержит долгие годы нагрузок и эксплуатации.
***
– Наташа, что ты мне подаришь на Новый год?
– Себя.
– А, ну, конечно, год Кобылы!
***
Идет игра "Что? Где? Когда?".
– Как вы думаете, господин Друзь, жена вам изменяет?
– Думаю, что нет, господин ведущий!
– А теперь внимание на экран!..
***
Жена – мужу:
– Дорогой, мне приснилось, что уже наступила следующая суббота и ты подарил мне на день рождения кольцо с бриллиантом. Что бы это могло значить...
– Спокойно, дорогая, в субботу все узнаешь.
В субботу муж дарит жене коробочку. Взволнованная жена открывает ее и находит там... сонник.
***
Лекция по линейной алгебре. Преподаватель что-то пишет на доске. На "галерке" студенты играют в карты. Один из них сделал неправильный ход, а другой кричит на всю аудиторию:
– Ты что, с ума сошел?
Преподаватель:
– Спокойно! Сейчас все объясню.
***
Маленькая девочка спрашивает у старшего брата:
– Что такое любовь?
– Это когда ты каждый день крадешь из моего портфеля шоколад, а я продолжаю класть его в одно и то же место.
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