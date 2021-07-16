10 вещей, которые раздражали всех в 1990-х. Фото

В 1990-е годы, до прихода современных технологий, у украинцев было немало трудностей. Некоторые бытовые мелочи выводили из себя абсолютно всех.

OBOZREVATEL собрал фото вещей, которые раздражали своим несовершенством в 90-х. В это время еще не было смартфонов, скоростного интернета и соцсетей.

Над этой игрушкой сидели долго и взрослые и дети, ведь дойти до финала – большое испытание. Чаще всего раздражало то, что одно колечко могло застрять в углу.

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Все любили просматривать культовые фильмы на кассетах. Однако иногда перепутывали коробки и начинали смотреть не ту киноленту.

Даже если радугу удавалось распутать – оставались заломы и она выглядела не так, как раньше.

Тайные разговоры слышала вся семья, ведь телефон устанавливали в коридоре. Подростки тянули его как можно дальше, чтобы пошептаться с друзьями.

Магнитофон зажевал пленку и новая кассета сразу портилась.

Куклы Барби лишь несколько дней выглядели привлекательно, а затем волосы запутывались.

Первая компьютерная игра всех подростков 90-х – рисование в программе Paint.

Школьники крутили спиннер, сделанный собственноручно, но линейка могла улететь далеко за пределы класса.

Если не знать номер наизусть, вряд ли можно было кому-то позвонить без блокнотика с телефонами.

Автобусы в 90-х были без кондиционеров, поэтому люди открывали люк и был ужасный сквозняк. Девушка заходила в транспорт с одной прической, а выходила с другой. Сегодня до сих пор в деревнях ходят раритетные автобусы.

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