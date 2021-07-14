Анекдоты дня: приколы и мемы за 14 июля

Пессимист считает, что стакан наполовину пуст, оптимист – наполовину полон, и лишь реалист спросит: за чей счет выпиваем?

Актуальные приколы, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 14 июля.

Вовочка приходит домой из школы:

– Мама, у меня две новости: хорошая и плохая.

– Начинай с хорошей.

– Я получил 12 баллов по алгебре.

– Молодец, умница! А плохая какая?

– Это я соврал.

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Видео дня

Оксана решила похудеть. Записалась на фитнес, на бассейн и на хор... Причем здесь хор, спросите вы? Да все равно! Лишь бы на еду времени не хватало!

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Ромашка бывает двух типов: "любит" и "неправильная какая-то ромашка".

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– Какой-то странный этот попкорн на вкус.

– Это пенопласт.

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В детстве я думал: как исполнится мне 30 – будет у меня хорошая работа, большая квартира, красивая жена. План выполнен на 25% – вчера мне исполнилось 30...

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– Розочка, вы в десятый раз вернулись к своему мужу?

– Ну, а что же мне поделать? Как только я его бросаю, у него сразу же откуда-то появляются деньги!

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Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на мои планы на выходные...

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– Ты когда-нибудь открыто говорил жене, что ты думаешь о ней?

– Да. Видишь этот шрам на голове?..

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Я отдал школе десять лет своей жизни, а она научила меня всего трем вещам: песать и щетать.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущие украинского телеканала рассказали о прогнозе погоды в полуобнаженном виде. Теперь их выпуски набирают десятки тысяч просмотров на YouTube.