Анекдоты дня: приколы и мемы за 14 июля
Пессимист считает, что стакан наполовину пуст, оптимист – наполовину полон, и лишь реалист спросит: за чей счет выпиваем?
Актуальные приколы, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 14 июля.Анекдоты дня
Вовочка приходит домой из школы:
– Мама, у меня две новости: хорошая и плохая.
– Начинай с хорошей.
– Я получил 12 баллов по алгебре.
– Молодец, умница! А плохая какая?
– Это я соврал.
***
Оксана решила похудеть. Записалась на фитнес, на бассейн и на хор... Причем здесь хор, спросите вы? Да все равно! Лишь бы на еду времени не хватало!
***
Ромашка бывает двух типов: "любит" и "неправильная какая-то ромашка".
***
– Какой-то странный этот попкорн на вкус.
– Это пенопласт.
***
В детстве я думал: как исполнится мне 30 – будет у меня хорошая работа, большая квартира, красивая жена. План выполнен на 25% – вчера мне исполнилось 30...
***
– Розочка, вы в десятый раз вернулись к своему мужу?
– Ну, а что же мне поделать? Как только я его бросаю, у него сразу же откуда-то появляются деньги!
***
Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на мои планы на выходные...
***
– Ты когда-нибудь открыто говорил жене, что ты думаешь о ней?
– Да. Видишь этот шрам на голове?..
***
Я отдал школе десять лет своей жизни, а она научила меня всего трем вещам: песать и щетать.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущие украинского телеканала рассказали о прогнозе погоды в полуобнаженном виде. Теперь их выпуски набирают десятки тысяч просмотров на YouTube.