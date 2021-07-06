Ведущие полтавского телеканала объявили прогноз погоды в полуголом виде. Видео

На кабельном телеканале Poltavske.TV в борьбе за зрителей решил задействовать тяжелую артиллерию и вместо красивых девушек модельной внешности выпустили в эфир прогноза погода спортивных парней с голым торсом – Олега Килюшика, Сергея Фалилеева и Александра Тагана.

Представители телеканала утверждают, что теперь прогноз погоды на полтавском канале смотрят не только в регионе, но и по всей Украине. По их словам, выпуски набирают десятки тысяч просмотров в YouTube, а парней узнают люди на улицах.

Внимательные зрители подметили, что со временем на телеведущих становится все меньше и меньше одежды. Например, Александр Таган впервые появился перед камерой в рубашке с коротким рукавом, затем расстегнул пуговицы, а его коллеги пошли еще дальше и объявляли прогнозы вообще топлес.

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Пользователи сети разделились во мнениях – одним нравится этот креативный подход, другие наоборот его критикуют.

"Прикольный ведущий! Интересно смотреть! С такой подачей даже дожди не огорчают!", "Надо было и штаны снять", "Не в моем вкусе", "Глаза смотрят куда попало", "Разогнали на фоне последних событий", "Испанский стыд", "Лучше девушки в бикини", – пишут зрители под видео на YouTube.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Великобритании телеведущая программы "Good Morning Britain" (GMB) Кейт Гаррауэй оскорбительно высказалась в адрес формы украинской футбольной сборной. Женщина сравнила очертания карты Украины на футболке с "грязным пятном".

Кроме этого, телеведущую Паолу Феррари заподозрили в отсутствии белья в прямом эфире.