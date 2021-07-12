Анекдоты дня: приколы и мемы за 12 июля
Люди так сильно не любят понедельники, потому что всю неделю планируют в этот день начать новую жизнь, но за выходные им начинает казаться, что старая не так уж и плоха.
Актуальные анекдоты, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 12 июля.Анекдоты дня
– Абрам, что ты делаешь?
– Тянусь к звездам.
– Но ты смотришь на полки с коньяком.
– Сарочка, именно это я и сказал.
***
Две блондинки:
– Знаешь, светлое меня полнит.
– Так пей темное!
***
– Мадам, у вас прекрасный вкус!
– Жора, я вас умоляю! Прекратите меня кусать!
***
– Почему вы мне все время подмигиваете?
– Ой, простите, это все нервный тик.
– Обманщик и негодяй! Я уже так настроилась...
***
Блондинка в аптеке:
– Подскажите, что лучше для мужчины: валидол или валерьянка?
– А какой диагноз?
– Сумочка за 15 тысяч…
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– Фима, что это у вас за синяк под глазом?
– Познакомился с прекрасной леди, и она попросила угадать ее возраст.
– И?
– Угадал.
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Давно замечено, что фото на загранпаспорт получается намного счастливее, чем на обычный.
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Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Катя еще с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Лизу.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон ответил российскому рэперу Моргенштерну, который разрисовал его футболку. Вещь примерила девушка исполнителя Дилара Зинатуллина.