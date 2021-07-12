Анекдоты дня: приколы и мемы за 12 июля

Люди так сильно не любят понедельники, потому что всю неделю планируют в этот день начать новую жизнь, но за выходные им начинает казаться, что старая не так уж и плоха.

Актуальные анекдоты, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 12 июля.

– Абрам, что ты делаешь?

– Тянусь к звездам.

– Но ты смотришь на полки с коньяком.

– Сарочка, именно это я и сказал.

***

Две блондинки:

– Знаешь, светлое меня полнит.

Видео дня

– Так пей темное!

***

– Мадам, у вас прекрасный вкус!

– Жора, я вас умоляю! Прекратите меня кусать!

***

– Почему вы мне все время подмигиваете?

– Ой, простите, это все нервный тик.

– Обманщик и негодяй! Я уже так настроилась...

***

Блондинка в аптеке:

– Подскажите, что лучше для мужчины: валидол или валерьянка?

– А какой диагноз?

– Сумочка за 15 тысяч…

***

– Фима, что это у вас за синяк под глазом?

– Познакомился с прекрасной леди, и она попросила угадать ее возраст.

– И?

– Угадал.

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Давно замечено, что фото на загранпаспорт получается намного счастливее, чем на обычный.

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Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Катя еще с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Лизу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон ответил российскому рэперу Моргенштерну, который разрисовал его футболку. Вещь примерила девушка исполнителя Дилара Зинатуллина.