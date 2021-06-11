Анекдоты дня: приколы и мемы за 11 июня

В любом доме у женщины есть своя отдельная комната, где она веселится, как хочет: хочет – борщ варит, хочет – посуду моет.

Актуальные анекдоты, приколы и мемы за 11 июня – далее в подборке OBOZREVATEL.

– Говорят, дельфины – очень умные существа.

– Однозначно. Где вы видели дельфина, который взял бы валютный кредит?

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Мужчина – уникальный человек! Все платья жены для него одинаковые, зато все отвертки – разные.

Видео дня

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– Кто вы?

– Женщина вашей мечты!

– Ну, я совсем о другой мечтал...

– А осуществилась такая!

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В баре:

– Виски, пожалуйста.

– Но сейчас семь утра!

– Ладно, бросьте туда хлопьев.

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– Папа, посмотри, я нарисовала твой портрет!

– Хорошо, доченька, спасибо, только почему у меня оранжевые волосы?

– А у меня нет карандаша лысого цвета!

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– Доктор, неужели все настолько плохо?

– Да почему же. Я вот, например, по вашему случаю диссертацию защищаю.

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Схожу, отдохну на природе. Не все же ей на мне.

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Ученик, который постоянно списывает, учится на чужих ошибках.

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Судья спрашивает свидетельницу: "Замужем?". Та вздыхает. Судья: "Запишите – не замужем". Затем спрашивает другого свидетеля: "Женат?". Тот вздыхает. Судья: "Запишите – женат".

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Я живу и радуюсь жизни. Правда, другие называют мою радость алкоголизмом.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал 10+ фотографий ремонта, испортившего дизайн квартиры. Порой иногда даже опытные и профессиональные строители допускают ошибки.