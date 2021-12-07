Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 7 декабря

За последние десятилетия химия сделала огромный шаг вперед. Жаль только, что в пищевой промышленности.

Анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 7 декабря.

– Женщина, у нас есть что поесть?

– Ешь все, что найдешь в холодильнике.

– Ах ты хозяюшка моя!.. Сама лед приготовила?

***

– Я разлюблю тебя тогда, когда слепой художник нарисует звук розового лепестка, упавшего на хрустальный пол несуществующего замка!

Видео дня

– Словом, когда закончится наркота...

***

– Дорогой, давай забежим в магазин косметики – у меня совсем нет туши.

– А мне кажется, что с тушей у тебя все в порядке.

***

Маленькая девочка приходит в хор и говорит дирижеру:

– Дядя, я хочу петь басом!

– Девочка, а скажи что-нибудь грубо.

– Я хочу петь басом, сволочь!

***

Разговаривают двое мужчин:

– Ну почему мне стоило жениться, как девушки на улице сами стали подходить и знакомиться? Раньше такого не было!

– Объясняю: когда ты женат, у тебя чистая и выглаженная одежда, ты выбрит и накормлен.

***

Очень немногие из тех, кого мучает кашель, идут к врачу. Большинство идет в театр...

***

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о десятке нелепых изобретений, рассмешивших сеть. Чаще всего такие приспособления можно встретить на полках магазинов в Японии и Китае.