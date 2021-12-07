Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 7 декабря
За последние десятилетия химия сделала огромный шаг вперед. Жаль только, что в пищевой промышленности.
Анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 7 декабря.Анекдоты дня
– Женщина, у нас есть что поесть?
– Ешь все, что найдешь в холодильнике.
– Ах ты хозяюшка моя!.. Сама лед приготовила?
***
– Я разлюблю тебя тогда, когда слепой художник нарисует звук розового лепестка, упавшего на хрустальный пол несуществующего замка!
– Словом, когда закончится наркота...
***
– Дорогой, давай забежим в магазин косметики – у меня совсем нет туши.
– А мне кажется, что с тушей у тебя все в порядке.
***
Маленькая девочка приходит в хор и говорит дирижеру:
– Дядя, я хочу петь басом!
– Девочка, а скажи что-нибудь грубо.
– Я хочу петь басом, сволочь!
***
Разговаривают двое мужчин:
– Ну почему мне стоило жениться, как девушки на улице сами стали подходить и знакомиться? Раньше такого не было!
– Объясняю: когда ты женат, у тебя чистая и выглаженная одежда, ты выбрит и накормлен.
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Очень немногие из тех, кого мучает кашель, идут к врачу. Большинство идет в театр...
***
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о десятке нелепых изобретений, рассмешивших сеть. Чаще всего такие приспособления можно встретить на полках магазинов в Японии и Китае.