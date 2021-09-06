Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 6 сентября

Вот вроде бы все в жизни наладилось: на работу устроился, машину и квартиру купил, деньги на любовницу появились, а тебе – бац... и 80 лет!

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 6 сентября.

Не брать трубку, когда звонит мама, нельзя. Ведь после десятого пропущенного звонка автоматически считаешься пропавшим без вести и лежащим с перерезанным горлом в канаве.

***

Видео дня

Посетитель забрался в вольер, чтобы покормить тигра, и, надо признать, ему это удалось.

***

– Ты чего такая грустная? Что-то случилось?

– Да вот, подарила мужу на день рождения набор рыболовных блесен.

– Ну, и что? Он же у тебя уже пять лет каждые две недели на рыбалку ездит.

– Он этот набор в руках крутил, крутил и спрашивает: "А что это такое?"

***

– Змей пожалел, что соблазнил Адама и Еву.

– Почему?

– Когда Ева съела яблоко, то увидела в нем не только животное, но и ремень, и кошелек, и сумочку.

***

В детстве я мечтала, что однажды меня заберет прекрасный принц куда-то далеко-далеко. Теперь об этом мечтает мой муж.

***

Гена стрижет Чебурашку.

– Чебурашка, тебе уши нужны?

– Конечно.

– На, держи!

***

Холостяка спрашивают:

– А твой кот боится пылесоса?

– Не знаю, он у меня только полгода живет...

***

Смешанные чувства – это когда получаешь по морде валентинкой.

***

Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же под дверью. Сегодня будем рисовать виллу в Испании, "Феррари" и норковую шубу...

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал 12 самых смешных фотографий животных – победителей конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021. Проект был запущен еще в 2015 году, с целью сохранить дикую природу.