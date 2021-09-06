Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 6 сентября
Вот вроде бы все в жизни наладилось: на работу устроился, машину и квартиру купил, деньги на любовницу появились, а тебе – бац... и 80 лет!
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 6 сентября.Анекдоты дня
Не брать трубку, когда звонит мама, нельзя. Ведь после десятого пропущенного звонка автоматически считаешься пропавшим без вести и лежащим с перерезанным горлом в канаве.
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Посетитель забрался в вольер, чтобы покормить тигра, и, надо признать, ему это удалось.
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– Ты чего такая грустная? Что-то случилось?
– Да вот, подарила мужу на день рождения набор рыболовных блесен.
– Ну, и что? Он же у тебя уже пять лет каждые две недели на рыбалку ездит.
– Он этот набор в руках крутил, крутил и спрашивает: "А что это такое?"
***
– Змей пожалел, что соблазнил Адама и Еву.
– Почему?
– Когда Ева съела яблоко, то увидела в нем не только животное, но и ремень, и кошелек, и сумочку.
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В детстве я мечтала, что однажды меня заберет прекрасный принц куда-то далеко-далеко. Теперь об этом мечтает мой муж.
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Гена стрижет Чебурашку.
– Чебурашка, тебе уши нужны?
– Конечно.
– На, держи!
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Холостяка спрашивают:
– А твой кот боится пылесоса?
– Не знаю, он у меня только полгода живет...
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Смешанные чувства – это когда получаешь по морде валентинкой.
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Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же под дверью. Сегодня будем рисовать виллу в Испании, "Феррари" и норковую шубу...
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Ранее OBOZREVATEL публиковал 12 самых смешных фотографий животных – победителей конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021. Проект был запущен еще в 2015 году, с целью сохранить дикую природу.