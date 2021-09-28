Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 28 сентября
Молодой фермер, призванный на военную службу, в письме родителям пишет: "Это армейская жизнь – сплошное удовольствие. Можно валяться в постели до пяти утра".
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 28 сентября.
– Девушка, где-то я вас уже видел.
– Да, я часто где-то бываю.
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Людей, которые имеют большие деньги, полиция или охраняет, или разыскивает.
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Клиент всегда прав. До того момента, когда он заплатил.
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Начальник нажимает на кнопку и говорит секретарше: "Леночка, мне кофе, пожалуйста!". Голос из динамика отвечает: "Александр Викторович, вы можете меня хотя бы на выходных оставить в покое? Отойдите от домофона!"
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Рабиновича спрашивают:
– Купишь слона?
– Зачем он мне? Куда я его дену? Он такой огромный! Ест много, как я его кормить буду?
– А двух за ту же цену?
– Ну давай посмотрим!
***
– Что было сначала?
– Сначала было Слово.
– А что будет в конце?
– В конце будет Смайлик.
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