Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 28 сентября

Молодой фермер, призванный на военную службу, в письме родителям пишет: "Это армейская жизнь – сплошное удовольствие. Можно валяться в постели до пяти утра".

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 28 сентября.

– Девушка, где-то я вас уже видел.

– Да, я часто где-то бываю.

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Видео дня

Людей, которые имеют большие деньги, полиция или охраняет, или разыскивает.

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Клиент всегда прав. До того момента, когда он заплатил.

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Начальник нажимает на кнопку и говорит секретарше: "Леночка, мне кофе, пожалуйста!". Голос из динамика отвечает: "Александр Викторович, вы можете меня хотя бы на выходных оставить в покое? Отойдите от домофона!"

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Рабиновича спрашивают:

– Купишь слона?

– Зачем он мне? Куда я его дену? Он такой огромный! Ест много, как я его кормить буду?

– А двух за ту же цену?

– Ну давай посмотрим!

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– Что было сначала?

– Сначала было Слово.

– А что будет в конце?

– В конце будет Смайлик.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку фотографий животных, которые могут поднять настроение своим хозяевам. Снимки появились в соцсетях и рассмешили пользователей.