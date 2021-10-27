Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 27 октября
Не только у женщины, но и у мужчины обязательно должна быть загадка. А то сразу: "Женат? Не женат?"
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 27 октября.
– Официант, ваш стейк по вкусу напоминает старые тапочки, натертые луком.
– Боже, что вам приходилось есть в вашей жизни.
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– Мужчина, в наш банк нельзя заходить в обнаженном виде.
– Да я только за ипотеку заплатить.
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– Как считаете, чем лучше заполнить чемодан для поездки?
– Конечно, деньгами.
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– Почему современные мужчины не плачут?
– Боятся, что тушь потечет.
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– Вовочка, приведи пару примеров разрушающего действия алкоголя на организм человека.
– Что, опять родителей в школу вести?
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Современная девушка летом выглядит так, что при коммунистах за такие фотографии сажали.
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 10 курьезах в поездах, которые сделали путешествие незабываемым. Пассажир никогда не знает, какие ему попадутся попутчики, но именно они задают "настроение" всему купе.