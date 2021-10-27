Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 27 октября

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Приколы
2 минуты
5,5 т.
Анекдоты дня

Не только у женщины, но и у мужчины обязательно должна быть загадка. А то сразу: "Женат? Не женат?"

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 27 октября.

Анекдот про перевод часов
Анекдоты дня

– Официант, ваш стейк по вкусу напоминает старые тапочки, натертые луком.

– Боже, что вам приходилось есть в вашей жизни.

***

Мем про отношения
Видео дня

– Мужчина, в наш банк нельзя заходить в обнаженном виде.

– Да я только за ипотеку заплатить.

***

Анекдот про детский сад

– Как считаете, чем лучше заполнить чемодан для поездки?

– Конечно, деньгами.

***

Мем о деньгах

– Почему современные мужчины не плачут?

– Боятся, что тушь потечет.

***

Мем о выходных

– Вовочка, приведи пару примеров разрушающего действия алкоголя на организм человека.

– Что, опять родителей в школу вести?

***

Мем про детство

Современная девушка летом выглядит так, что при коммунистах за такие фотографии сажали.

***

Мем о бессоннице

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 10 курьезах в поездах, которые сделали путешествие незабываемым. Пассажир никогда не знает, какие ему попадутся попутчики, но именно они задают "настроение" всему купе.

УкраинаАнекдотыприколмемы