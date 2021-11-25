Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 25 ноября
Синоптики скорректировали прогноз погоды на декабрь. Во фразе "Зима будет поздней и теплой" Гидрометцентр подтвердил только первые два слова.
Актуальные анекдоты, мемы и шутки – в подборке OBOZREVATEL за 25 ноября.Анекдоты дня
– Девушка, в Индии вы были бы очень почитаемы, если не сказать – священны...
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Бомжи от всей души поблагодарили власть за установление социальной справедливости. И правда, почему только у них должны быть жизненные неурядицы?
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– Дорогой, а что ты мне подаришь на Новый год?
– Ну, что-нибудь такое, от души...
– Лучше бы от "Версаче"!
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– Лучшая диета – не есть после шести.
– А после семи уже можно?
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Два студента с военной кафедры подкалывают прапорщика:
– Товарищ прапорщик, а что труднее – килограмм ваты или килограмм железа?
– Килограмм железа.
– А вот и неправильно, нет разницы!
– А вот я тебе сейчас дам по голове сначала килограммом ваты, а потом килограммом железа, тогда и посмотрим!
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– Девушка, я вам нравлюсь?
– Нет!
– А вот этот тип?
– Господи, ну и физиономия у него!
– Вот видите. Так что давайте по-хорошему.
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На заметку мужчинам. Одежды в шкафу жены должно быть так много, чтобы ни один любовник туда не поместился.
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Ранее OBOZREVATEL писал о "мастерах на все руки", которые своими творениями рассмешили пользователей сети. Идеями гениального ремонта и самодельных инноваций они поделились на сайте Reddit.