Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 25 ноября

Синоптики скорректировали прогноз погоды на декабрь. Во фразе "Зима будет поздней и теплой" Гидрометцентр подтвердил только первые два слова.

Актуальные анекдоты, мемы и шутки – в подборке OBOZREVATEL за 25 ноября.

– Девушка, в Индии вы были бы очень почитаемы, если не сказать – священны...

***

Бомжи от всей души поблагодарили власть за установление социальной справедливости. И правда, почему только у них должны быть жизненные неурядицы?

Видео дня

***

– Дорогой, а что ты мне подаришь на Новый год?

– Ну, что-нибудь такое, от души...

– Лучше бы от "Версаче"!

***

– Лучшая диета – не есть после шести.

– А после семи уже можно?

***

Два студента с военной кафедры подкалывают прапорщика:

– Товарищ прапорщик, а что труднее – килограмм ваты или килограмм железа?

– Килограмм железа.

– А вот и неправильно, нет разницы!

– А вот я тебе сейчас дам по голове сначала килограммом ваты, а потом килограммом железа, тогда и посмотрим!

***

– Девушка, я вам нравлюсь?

– Нет!

– А вот этот тип?

– Господи, ну и физиономия у него!

– Вот видите. Так что давайте по-хорошему.

***

На заметку мужчинам. Одежды в шкафу жены должно быть так много, чтобы ни один любовник туда не поместился.

***

Ранее OBOZREVATEL писал о "мастерах на все руки", которые своими творениями рассмешили пользователей сети. Идеями гениального ремонта и самодельных инноваций они поделились на сайте Reddit.