Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 24 сентября
Слишком горячая вода в детской ванночке заставила малыша заговорить на полгода раньше.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 24 сентября.Анекдоты дня
Жена – мужу:
– Дорогой, ты не мог бы пропылесосить комнату?
– Я так устал, что у меня даже руки трясутся.
– Чудесно, тогда вытряхни ковер.
***
– Папа, а наш ежик умер от старости?
– Конечно, сынок, если бы он был молодой, от автомобиля убежал бы…
***
Чем сложнее ситуация, тем меньше заряжен мобильный телефон.
***
Приехал муж забирать жену из роддома. Выходит жена на крыльцо, медсестра выносит малыша и говорит:
– Ваш ребенок?
Муж нерешительно:
– Одеялко мое...
***
Свадьба. Пьяный жених спит за столом, к нему подходит друг:
– Миколо, прокинься, ти на весіллі.
Жених:
– Гик... На чиєму весіллі?
– Та на твоєму весіллі! Ти сьогодні одружився.
– Я одружився? А хто вона?
– Та ми її толком і не бачили. Ти з нею познайомився і через три дні одружився.
– Як хоч її звуть?
– Та ми не пам’ятаємо, чи то Галина, чи Поліна...
Жених (хватаясь за голову):
– Чиполіна!..
***
Жена на банкете говорит мужу:
– Вот так всегда, после пятой рюмки коньяка ты превращаешься в мерзкое животное!
– Но я не пил!
– Зато я выпила!
***
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