Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 24 сентября

Слишком горячая вода в детской ванночке заставила малыша заговорить на полгода раньше.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 24 сентября.

Жена – мужу:

– Дорогой, ты не мог бы пропылесосить комнату?

– Я так устал, что у меня даже руки трясутся.

– Чудесно, тогда вытряхни ковер.

***

– Папа, а наш ежик умер от старости?

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– Конечно, сынок, если бы он был молодой, от автомобиля убежал бы…

***

Чем сложнее ситуация, тем меньше заряжен мобильный телефон.

***

Приехал муж забирать жену из роддома. Выходит жена на крыльцо, медсестра выносит малыша и говорит:

– Ваш ребенок?

Муж нерешительно:

– Одеялко мое...

***

Свадьба. Пьяный жених спит за столом, к нему подходит друг:

– Миколо, прокинься, ти на весіллі.

Жених:

– Гик... На чиєму весіллі?

– Та на твоєму весіллі! Ти сьогодні одружився.

– Я одружився? А хто вона?

– Та ми її толком і не бачили. Ти з нею познайомився і через три дні одружився.

– Як хоч її звуть?

– Та ми не пам’ятаємо, чи то Галина, чи Поліна...

Жених (хватаясь за голову):

– Чиполіна!..

***

Жена на банкете говорит мужу:

– Вот так всегда, после пятой рюмки коньяка ты превращаешься в мерзкое животное!

– Но я не пил!

– Зато я выпила!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, женщина из Австралии стала звездой сети благодаря своему умению складывать простыню с помощью бельевой веревки. Видеоролик с лайфхаком набрал более 4,2 миллиона просмотров в TikTok.