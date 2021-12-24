Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 24 декабря

Каждая мать надеется, что ее дочь будет счастливее в браке, чем она сама, но ни одна мать не считает, что ее сын женился удачнее своего отца.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 24 декабря.

Анекдоты дня

– Абрам, вы столько лет прожили с женой, но до сих пор ходите, держась за руки.

– Да это я ее держу, потому что, как только отпущу, она сразу же побежит тратить деньги.

Видео дня

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В парке женщина села на скамейку. К ней сразу же подсел бомж.

– Что вы себе позволяете? Я порядочная женщина!

– Порядочная? Только пришла и сразу же села на мою кровать.

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– Дорогой, я вчера тебя обидела – две бутылки пива хватит загладить мою вину?

– Ящик водки!

– Ты посмотри, какой ранимый.

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– Милый, давай пошлем сына за продуктами?

– Подожди, пусть придет, разденется, сядет за компьютер, а потом пошлем.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дай Винчик 🍷 (@leo_dai_vinchik)

Есть два вида бабушек. Те, что на светлой стороне – вкусно кормят и любят внуков. А те, что на темной, вместо этого ездят куда-то по утрам с баулами в общественном транспорте.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети стал вирусным видеоролик с лайфхаком, который демонстрирует способ порезать помидор батончиком KitKat.