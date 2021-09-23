Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 23 сентября

Мечтая стать миллионером, человек всегда думает о том, как потратить миллион, и почти никогда о том, как его заработать.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 23 сентября.

Вопрос на кулинарном форуме: "Нужно ли добавлять масло в тарталетки с черной икрой?" Один из ответов: "Да будьте вы прокляты!"

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Природа щедро одарила ее красотой!.. Собственно, на этом подарки закончились.

Видео дня

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– Сколько тебе ехать от дома до работы, если на метро?

– Страниц двадцать.

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И дама сердца может засесть в печенках.

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– Папа, знаешь, какое замечательное представление было сегодня в цирке? Там всадник прыгнул на ходу на коня, проскользнул под животом, уцепился за хвост, схватил его за шею задом наперед.

– Ну и что тут такого? Я тоже все это сделал, когда впервые сел на лошадь...

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Происшествие на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022": неизвестные похитили номерки участниц, и жюри не смогло отличить их друг от друга.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал фото десяти ленивых животных, способных лишь есть и отдыхать. Этими кадрами в соцсетях поделились хозяева питомцев.