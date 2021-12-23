Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 23 декабря

Хотелось бы раздобыть справку о наличии всех справок. Чтобы закрыть справочную тему раз и навсегда.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 23 декабря.

Анекдоты дня

– Чего ты такой грустный?

– Да вот, зашел на иностранный сайт знакомств. Вижу, объявление: "Джулия, 27 лет, 90-60-90, блондинка, без материальных проблем, Лондон, Великобритания". Я ей написал, и она ответила. Мы пообщались, я ей понравился, и она приехала!

– Ну так классно ведь, чем ты недоволен?

– Кто ж знал, что она объемы в дюймах укажет?

Видео дня

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Как правильно гладить:

1. Начинаешь гладить.

2. Жена говорит, что ты неправильно делаешь, и гладит вместо тебя.

3. Готово.

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– Дайте мне, пожалуйста, два билета на места для поцелуев.

– Молодой человек, это же фильм ужасов!

– Ничего, я со страшненькой.

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– Какая-то симпатичная китайская пара подарила мне видеокамеру возле статуи Свободы. Ничего из того, что они говорили, я не понял. Но это было очень мило с их стороны.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, видео с женщиной, которая кормила грудью кота в самолете, оказалось постановкой. За два дня ролик посмотрели более 24 миллионов пользователей.