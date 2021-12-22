Видео с женщиной, кормящей грудью кота в самолете, наделало шум, но оказалось постановкой

В сети стало вирусным видео, на котором пассажир самолета жалуется на женщину, сидящую рядом с ним, доказывая, что она кормит грудью кота. За два дня ролик посмотрело около 24 млн людей. Некоторые пользователи предположили, что все герои – актеры, а сама запись – постановка.

На кадрах, опубликованных в TikTok, мужчина ругается с бортпроводниками, которые не верят, что у его соседки в пеленках вовсе нет никакого ребенка – она кормит грудью пушистое животное. Некоторых зрителей смутило слишком высокое качество съемки и спланированные диалоги героев видео.

"Если бы у нее там был ребенок, я бы ничего не сказал. Я не имею ничего против кормлению грудью. Но у нее там нет младенца. Там кот", – на протяжении всего ролика доказывает мужчина стюардессам.

Видео дня

Бортпроводники обратились с вопросом к "кормящей матери": "У вас действительно на руках кот?". На что получили вполне очевидный отрицательный ответ.

Заступаться и поддерживать главного героя начали и другие пассажиры самолета, которые подтвердили, что якобы видели кота в пеленках у женщины.

Все видео построено на спорах и криках. Самого "виновника торжества" – домашнего питомца – зрителям так и не показали.

Комментаторы начали сомневаться в честности увиденного. Они отметили, что подобные ролики зачастую получаются с некачественным звуком и трясущейся картинкой. Здесь же четко слышно каждого участника диалога, да и хорошей стабилизации авторы ролика тоже побеспокоились.

"Люди на заднем фоне делают слишком наигранные комические лица. Кажется, они точно знают, что и когда нужно говорить по сценарию", – написал один из комментаторов.

Помимо этого, некоторые подписчики узнали в главной героине художницу и блогера Тейлор Уотсон. Ранее она уже публиковала в своих соцсетях подобные скандальные видео. Вскоре ролик появился и на странице бывшего циркового клоуна Ringling Brothers, сообщает Rolling Stone. Он размещает у себя в профиле "драмы по сценарию, сатиры, пародии, фокусы, заранее записанные видеоролики и другие развлечения".

К слову, в ноябре этого года американка действительно пронесла на борт самолета кота, делая вид, что это ребенок. Вполне возможно, что авторы вдохновились инцидентом и решили показать публике альтернативную версию происходящего.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети разместили ролик, в котором медведи играли на детской площадке на территории школы. Такое заметили местные жители штата Северная Каролина (США). Мама-медведица и ее малыш спускались с горки и, видимо, были очень довольны таким развлечением.