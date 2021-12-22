Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 22 декабря
Лайфхак недели: если с наступлением холодов к обычным товарам вроде носков, белья или перчаток добавить приставку "термо", это можно продать в два раза дороже.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 22 декабря.Анекдоты дня
В аптеке:
– Мне, пожалуйста, таблетки от жадности. Только самые дешевые!
***
Имениннику пожелали дожить до ста лет.
– Так мне сегодня как раз сто!
– Ну, тогда хорошего Вам дня!
***
– Вчера возвращаюсь из командировки – и сразу в шкаф. Смотрю – и точно: любовник жены!
– И что?
– Я ему говорю: "Дурак! Сколько раз можно говорить, я развелся, а она давно переехала!".
***
После свадьбы жених признается молодой жене:
– Прости, дорогая, но я должен признаться: я плачу алименты на двоих детей...
– Это не подорвет наш семейный бюджет, любимый: я на двоих получаю!
***
– Приезжай ко мне на кофе, у меня как раз есть две бутылки шампанского.
***
Жена ругается:
– Ты подлец! Негодяй! Мерзавец! Я от тебя ухожу! Между нами все кончено! Дай мне денег на билет, я уезжаю к маме.
Муж протягивает ей деньги.
– Подлец! А на обратный билет?
***
– Вовочка, кто написал сказку "Русалочка"?
– Ну… Андерсон…
– А имя?
– Памела?
***
Ранее OBOZREVATEL писал о семи невероятных спасениях животных, которые попали на камеру. Братья наши меньшие часто попадают в опасные ситуации, из которых их выручают люди.