Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 22 декабря

Лайфхак недели: если с наступлением холодов к обычным товарам вроде носков, белья или перчаток добавить приставку "термо", это можно продать в два раза дороже.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 22 декабря.

В аптеке:

– Мне, пожалуйста, таблетки от жадности. Только самые дешевые!

***

Имениннику пожелали дожить до ста лет.

– Так мне сегодня как раз сто!

– Ну, тогда хорошего Вам дня!

Видео дня

***

– Вчера возвращаюсь из командировки – и сразу в шкаф. Смотрю – и точно: любовник жены!

– И что?

– Я ему говорю: "Дурак! Сколько раз можно говорить, я развелся, а она давно переехала!".

***

После свадьбы жених признается молодой жене:

– Прости, дорогая, но я должен признаться: я плачу алименты на двоих детей...

– Это не подорвет наш семейный бюджет, любимый: я на двоих получаю!

***

– Приезжай ко мне на кофе, у меня как раз есть две бутылки шампанского.

***

Жена ругается:

– Ты подлец! Негодяй! Мерзавец! Я от тебя ухожу! Между нами все кончено! Дай мне денег на билет, я уезжаю к маме.

Муж протягивает ей деньги.

– Подлец! А на обратный билет?

***

– Вовочка, кто написал сказку "Русалочка"?

– Ну… Андерсон…

– А имя?

– Памела?

***

Ранее OBOZREVATEL писал о семи невероятных спасениях животных, которые попали на камеру. Братья наши меньшие часто попадают в опасные ситуации, из которых их выручают люди.