Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 21 сентября
Катаясь на американских горках с учительницей украинского языка, дети узнали много исключений из правил.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 21 сентября.Анекдоты дня
Полицейский задержал опасного преступника. Журналисты спрашивают его:
– Как вам удалось его раскусить? Он же был переодет в женщину!
– Да очень просто! Шел этот тип по улице и не остановился ни перед одной витриной.
***
– Пап, а за кого вышла замуж наша мама?
– Как за кого? За меня, конечно! Что за вопросы?
– Просто вчера мама говорила с кем-то по телефону и сказала, что вышла замуж за козла.
***
Узнав, что фильм в кинотеатре идет без возрастных ограничений, мама взяла с собой обеих дочерей, четырех и шести лет. Каков же был ее ужас, когда два огромных динозавров на экране схватили мужчину и разорвали его пополам. Однако на младшую дочь эта сцена произвела иное впечатление. Она сказала:
– Посмотри, мама, какие они молодцы! Они делят все поровну, как ты нас учила!
***
– Почему ты до сих пор не побрился? Мы же идем в театр!
– Я побрился.
– Когда?
– Еще когда ты начала одеваться.
***
В магазине двое парней смотрят на пиво. Выбрали чешское "Козел", подходят к кассе и говорят:
– Два "Козла".
Продавщица:
– Я вижу.
***
Мальчик заходит в вагон метро и начинает речь: "Люди добрые, помогите, пожалуйста, кто сколько может, у нас в семье все бедные: и мама, и папа, и садовник, и водитель, и повар..."
***
– Говоришь, не знаешь бранных слов? Я позвоню тебе в три часа ночи, и мы с тобой поговорим об этом...
***
Каша в голове студента на экзамене чудесным образом превращается в лапшу на ушах преподавателя.
***
Звонит сыну мать:
– Мне нужны конопли как средство курения.
Сын в шоке, начинает прикидывать свои возможности:
– Гашиш подойдет?
– Нет, последняя буква "А".
***
Как сообщал OBOZREVATEL, в новую книгу рекордов Гиннеса вошли самый маленький бодибилдер, волосы-скакалка и собака с самыми длинными ушами. Книгу можно приобрести онлайн по цене 740 гривен.