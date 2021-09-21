Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 21 сентября

Катаясь на американских горках с учительницей украинского языка, дети узнали много исключений из правил.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 21 сентября.

Полицейский задержал опасного преступника. Журналисты спрашивают его:

– Как вам удалось его раскусить? Он же был переодет в женщину!

– Да очень просто! Шел этот тип по улице и не остановился ни перед одной витриной.

***

Видео дня

– Пап, а за кого вышла замуж наша мама?

– Как за кого? За меня, конечно! Что за вопросы?

– Просто вчера мама говорила с кем-то по телефону и сказала, что вышла замуж за козла.

***

Узнав, что фильм в кинотеатре идет без возрастных ограничений, мама взяла с собой обеих дочерей, четырех и шести лет. Каков же был ее ужас, когда два огромных динозавров на экране схватили мужчину и разорвали его пополам. Однако на младшую дочь эта сцена произвела иное впечатление. Она сказала:

– Посмотри, мама, какие они молодцы! Они делят все поровну, как ты нас учила!

***

– Почему ты до сих пор не побрился? Мы же идем в театр!

– Я побрился.

– Когда?

– Еще когда ты начала одеваться.

***

В магазине двое парней смотрят на пиво. Выбрали чешское "Козел", подходят к кассе и говорят:

– Два "Козла".

Продавщица:

– Я вижу.

***

Мальчик заходит в вагон метро и начинает речь: "Люди добрые, помогите, пожалуйста, кто сколько может, у нас в семье все бедные: и мама, и папа, и садовник, и водитель, и повар..."

***

– Говоришь, не знаешь бранных слов? Я позвоню тебе в три часа ночи, и мы с тобой поговорим об этом...

***

Каша в голове студента на экзамене чудесным образом превращается в лапшу на ушах преподавателя.

***

Звонит сыну мать:

– Мне нужны конопли как средство курения.

Сын в шоке, начинает прикидывать свои возможности:

– Гашиш подойдет?

– Нет, последняя буква "А".

***

Как сообщал OBOZREVATEL, в новую книгу рекордов Гиннеса вошли самый маленький бодибилдер, волосы-скакалка и собака с самыми длинными ушами. Книгу можно приобрести онлайн по цене 740 гривен.