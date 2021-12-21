Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 21 декабря

Чем хуже настроение – тем нежнее отбивные…

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 21 декабря.

– Я хочу, чтобы ты дарил мне цветы каждый день, а не только 8 марта.

– А я хочу, чтобы ты была ведьмой только на Хеллоуин, а не каждый день.

***

Видео дня

Одна подруга говорит другой:

– Вот у тебя муж – капитан дальнего плавания. Ты его видишь неделю в год. Как терпишь?

– Неделю-то?

***

– Представляешь, выпустил собаку во двор погулять, а мне звонят из полиции и говорят, что она гоняется за человеком на велосипеде.

– А ты что?

– Да послал их. Нет у моей собаки никакого велосипеда!

***

– Ты кто?

– Спящая красавица!

– А почему такая страшная?

– Только проснулась!

***

Теща ставит на стол тазик с галушками.

– Ну, теперь посмотрим, зять, что ты за мужчина.

– Мама! Даже не думайте об этом!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании двое мужчин выиграли в лотерею пять миллионов долларов и попали в тюрьму, поскольку купили билет с украденной банковской карты.