Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 21 декабря
Чем хуже настроение – тем нежнее отбивные…
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 21 декабря.
– Я хочу, чтобы ты дарил мне цветы каждый день, а не только 8 марта.
– А я хочу, чтобы ты была ведьмой только на Хеллоуин, а не каждый день.
***
Одна подруга говорит другой:
– Вот у тебя муж – капитан дальнего плавания. Ты его видишь неделю в год. Как терпишь?
– Неделю-то?
***
– Представляешь, выпустил собаку во двор погулять, а мне звонят из полиции и говорят, что она гоняется за человеком на велосипеде.
– А ты что?
– Да послал их. Нет у моей собаки никакого велосипеда!
***
– Ты кто?
– Спящая красавица!
– А почему такая страшная?
– Только проснулась!
***
Теща ставит на стол тазик с галушками.
– Ну, теперь посмотрим, зять, что ты за мужчина.
– Мама! Даже не думайте об этом!
***
Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании двое мужчин выиграли в лотерею пять миллионов долларов и попали в тюрьму, поскольку купили билет с украденной банковской карты.