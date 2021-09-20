Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 20 сентября
Ограблена квартира депутата горсовета. По словам депутата, у него ничего не пропало. А вот у его жены украли три миллиона гривен.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 20 сентября.Анекдоты дня
"Жизнь после пятидесяти только начинается", – подумала Галя и попросила налить ей еще пятьдесят.
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Принять мужчину таким, какой есть, может только райвоенкомат.
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– Иду домой с колбасой. На меня напала собака, поняла, что в пакете лежит колбаса. Хотела забрать колбасу. Но я не отдал.
Рассказ называется "Как я защитил докторскую".
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Выпуск новостей:
– Чернобыль становится все менее опасным. Это доказывает тот факт, что туда стали возвращаться дикие кабаны, волки и даже рыси...
Телезритель:
– Ага. Причем, все это – одно животное.
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Нашла коса на камень: представитель компании "Орифлейм" позвонил в дверь свидетелю Иеговы.
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Объявления в подъезде: "Сверлю бетон в любое удобное для вас время. Телефон: 542-5-542 ". Ниже приписано маркером: "Сволочь, наконец-то я тебя нашел!"
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Мама объясняет маленькому Вовочке, что такое стадо и стая. На следующий день она спрашивает:
– Когда много коров или баранов – это что?..
Вовочка на минуту задумался:
– Школа?
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Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Да.
– Куда заносить?
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Психологи говорят, что для отличного настроения нужно каждый день обнимать восемь человек. Ну или дать одному по морде.
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Как сообщал OBOZREVATEL, женщина с ребенком рассмешила пользователей неудачным фото – оптической иллюзией с пляжа. Снимок сразу стал вирусным в сети.