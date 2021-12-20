Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 20 декабря
Не все девушки ждут принцев – многие из них согласны королей.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 20 декабря.Анекдоты дня
– Полиция поймала того типа, который угнал мою машину. Надо навестить его в тюрьме.
– Зачем тебе это?
– Как зачем? Надо же узнать, как ему удалось ее завести!
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Как объяснить своему лицу в семь утра, что я не хочу идти на работу в помятом?
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Ведь почти у всех же комнаты с прямоугольными углами, тогда почему роботы-пылесосы круглые?
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Есть легенда, что была такая девушка, которая не знала, как выглядят бывшие ее парня и даже не попыталась это узнать.
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– У тебя совесть чиста?
– Конечно! Я ей ни разу не пользовался!
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Офтальмолог:
– Прочтите эту строку!
Пациент:
– Не могу.
– Да у вас близорукость!
– Вот блин! Мало того, что неграмотный, да еще и близорукий!
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– Какая взятка? Это мне открытку подарили! Зеленую, немного помятую... "Сто лет Бенджамину Франклину".
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 13 шалостях детей, которые испытали нервы своих родителей. Когда малышей переполняет энергия, они ищут приключения повсюду.