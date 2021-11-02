Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 2 ноября

Объявление на одесском пляже: "Дама в голубом купальнике в розовых розах. Срочно вернитесь в раздевалку, вы таки забыли его надеть".

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 2 ноября.

Дед и баба одни в доме:

– Что ты, дед, все молчишь, рассказал бы что-то...

– Да что тебе рассказывать, ты глухая, как пень.

– Интересная история, и что же было с ними дальше?

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Видео дня

– Официант, мы с женой отмечаем 25-летие совместной жизни. Какое вино вы нам предложите?

– Давайте для начала определимся – вы хотите отпраздновать или забыться?

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Одесса. Мужчина, доехав до дома на такси, молча выходит из авто и начинает шарить по карманам, а под нос бормочет: "Черт, кажется, кошелек где-то в машине выпал". Услышав это, таксист нажимает на газ и уезжает. Мужчина, глядя вслед такси: "А Рабинович не соврал, это, правда, работает..."

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Парень делает в квартире звукоизоляцию стен. Рядом стоит его дед. Внук: "Интересно, 5 см ваты хватит? Наверное, нет. Сосед слишком громкий. Придется делать 10. Слышишь, дедушка, а ты раньше как звукоизоляцию делал? Дед: "Писал письма в НКВД!"

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Таможенник, заглядывая в чемодан прибывшего пассажира:

– Итак, уважаемый, давайте сразу определимся, где здесь ваши вещи, а где мои.

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Девушки обычно садятся на диету в трех случаях: 1) когда разошлась с парнем; 2) когда появился новый; 3) по понедельникам.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о десяти курьезных случаях в метро Украины. Иногда в подземке можно увидеть неожиданные вещи и ситуации – экзотических животных, танцы, поцелуи, мнимых нищих и даже эскимосов.