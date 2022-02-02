Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 2 февраля

Единственный способ похудеть при помощи зеленого чая – это ходить в горы и собирать его самому.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 2 февраля.

– Чтобы сэкономить на бензине, Петр отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.

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Привел первый раз сын невесту домой.

Все долго молчали… Потом бабушка сказала:

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– А это вам за то, что вы не молитесь!

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– Сказка была такой страшной, что после второй страницы воспитательница вывела всю группу покурить…

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– Если хотите найти потерявшихся когда-то родственников, купите дом у моря.

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– Приехал Иван в деревню и сразу пошел на сеновал. Разбежался, прыгнул в сено… Вот так он, собственно, и нашел дедушкины вилы, которые тот уже давно потерял.

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– В свои 30 лет я уже заработал на то, о чем мой отец мог только мечтать: на джинсы и жвачку.

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– Самое тяжелое время – первые четыре дня после воскресенья.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее королевские биографы рассказали о том, что Меган Маркл стала причиной ссоры принца Гарри с его другом детства по имени Том Искип. Мужчина признался, что его не позвали на главную вечеринку, состоявшуюся вечером после свадьбы.