Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 19 августа
Полезный совет женщинам. Хотите отомстить мужу? Наведите порядок в его гараже.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 19 августа.Анекдоты дня
– Я встретил девушку, которая обещает окружить меня любовью, заботой и лаской. Что ты думаешь об этом?
– Я думаю, как ты будешь выходить из этого окружения.
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Мужчина жалуется другу:
– Не везет мне с женами! Первая бросила меня, вторую я бросил сам, а третья... живет и живет.
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Заметив, что невеста в "положении", сотрудница ЗАГСа деликатно спросила согласие только у жениха.
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Хуже женского бокса может быть только мужская художественная гимнастика.
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Лучшая штука на свете – это штука баксов.
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Идеальная семья. Жена:
– Любимый, иди пиво пить!
Муж:
– Любимая, я еще полы не домыл!
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Успешно выступает на Олимпиаде Украинская сборная по плаванию. Пока еще никто не утонул.
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– А ты милый! Что делаешь вечером? Может, сходим куда-нибудь?
– Заманчиво... Только мама не отпустит.
– Какая мама? Тебе сколько лет?
– Мама моего сына...
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СМС от мобильного оператора: "Теперь вы можете общаться с друзьями в три раза больше". Хорошо, конечно, но у меня печень не выдержит!
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Как сообщал OBOZREVATEL, с Русланой Писанкой случился курьез в прямом эфире. Телеведущая назвала Закарпатскую область Ужгородской, когда рассказывала о прогнозе погоды.