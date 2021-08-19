Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 19 августа

Полезный совет женщинам. Хотите отомстить мужу? Наведите порядок в его гараже.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 19 августа.

– Я встретил девушку, которая обещает окружить меня любовью, заботой и лаской. Что ты думаешь об этом?

– Я думаю, как ты будешь выходить из этого окружения.

***

Видео дня

Мужчина жалуется другу:

– Не везет мне с женами! Первая бросила меня, вторую я бросил сам, а третья... живет и живет.

***

Заметив, что невеста в "положении", сотрудница ЗАГСа деликатно спросила согласие только у жениха.

***

Хуже женского бокса может быть только мужская художественная гимнастика.

***

Лучшая штука на свете – это штука баксов.

***

Идеальная семья. Жена:

– Любимый, иди пиво пить!

Муж:

– Любимая, я еще полы не домыл!

***

Успешно выступает на Олимпиаде Украинская сборная по плаванию. Пока еще никто не утонул.

***

– А ты милый! Что делаешь вечером? Может, сходим куда-нибудь?

– Заманчиво... Только мама не отпустит.

– Какая мама? Тебе сколько лет?

– Мама моего сына...

***

СМС от мобильного оператора: "Теперь вы можете общаться с друзьями в три раза больше". Хорошо, конечно, но у меня печень не выдержит!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, с Русланой Писанкой случился курьез в прямом эфире. Телеведущая назвала Закарпатскую область Ужгородской, когда рассказывала о прогнозе погоды.